Obradovic: Tekrar Avrupa şampiyonu olmaktan çok mutluyum

Basketbol THY Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe'nin başantrenörü Zeljko Obradovic, büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

Zeljko Obradovic, Dörtlü Final'in şampiyonluk maçında Olympiakos'u 80-64 yendikleri karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısına gazetecilerin alkışları arasında geldi.

Fenerbahçe'nin çok büyük bir camia olduğunu kaydeden Obradovic, şöyle konuştu:

"Tekrar Avrupa şampiyonu olmaktan çok mutluyum. Fenerbahçe için ise daha fazla mutluyum. Çünkü takımın ilk Avrupa şampiyonluğu. Aziz Yıldırım'a çok teşekkür ediyorum. Herkes çok çalıştı. Bütün zafer oyuncularımın. Finalde inişler çıkışlar olabilir. Fenerbahçe'nin milyonlarca taraftarı var. Hep bizimle oldular. Taraftarlarımızla bağlantımız çok özel. Onlara çok teşekkür ediyorum. Her büyük kulüpte bu olmaz."

Olympiakos'u da final oynadığı için tebrik eden Obradovic, "Bütün gece bu maça çalıştım. Hayat devam ediyor. Bu akşam kutlayacağız ama çarşamba günü Türkiye Ligi'nde maç oynayacağız. Çok fazla vaktimiz yok. Türkiye şampiyonluğunu istiyoruz ve hazır olmalıyız. Hedefimiz seneye de Belgrad'da kazanmak olacak." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde yaşadığı 9 şampiyonluğun hepsinin değerli olduğunu anlatan Obradovic, "Sezonda zor anlar yaşadık. Baskonia, bizi 36 sayı farkla yendi. Gece 11'de orada oynadık. Herkes uykuluydu. Aziz Yıldırım otele geldi, 'Üzülme her şey yoluna girecek.' dedi. Bu konuşmayı oyuncularıma da anlattım. Başkandan böyle güven alırsanız, sonuç bu oluyor. Şimdi kutlama zamanı. Bütün zafer aslında oyuncularımın." şeklinde görüş belirtti.

Oyuncusu Ekpe Udoh'u da öven Obradovic, "25 yıldır başantrenörüm. Onun gibi konsantrasyonu olan bir oyuncu hiç hatırlamıyorum. Hem savunmada hem de hücumda son derece konsantre oynuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'ye gelme amacına ulaştığını vurgulayan Obradovic, "Ben pasaporta bakmam. Oyuncunun oynamasına bakarım. Kaç saat çalışıyor ona bakarım. Bazı oyuncular çok önemli isimler olacak. Ben hala açım. Sahada yatıp kalkıyorum. Sabah saat 09.00'da ofisime gidip akşam saat 22.00'de dönüyorum. Türk, ABD'li, Sırp oyuncu fark etmez. Kim basketbolu seviyorsa onu oynatırım." diye konuştu.

Udoh: Annem karşı takımda olsa yine oynarım

Dörtlü Final'in "En Değerli Oyuncusu" (MVP) seçilen Fenerbahçeli Ekpe Udoh, çok büyük bir maçı kazandıklarını söyledi.

Udoh, çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Çok büyük bir maçtı. Bizim akşamımızdı. İnişler çıkışlar çok fazla oldu. Sağlıklı olduğumuz vakit, kazanacağımızı biliyorduk. Savunmada çok iyi bir iş çıkardık. Taraftarımız muhteşemdi ve zafere ulaştık. Rakip hiç önemli değildi. Annem de karşı takımda olsa ona karşı da oynarım. MVP seçilmekten de mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Sfairopoulos: Hayal kırıklığına uğradık

Olympiakos Başantrenörü Ioannis Sfairopoulos, sonuçtan dolayı hayal kırıklığına uğradıklarını ancak oyuncularıyla gurur duyduğunu dile getirdi.

Çok önemli takımlarla Dörtlü Final'de mücadele ettiklerini aktaran Sfairopoulos, "Finale kadar geldikleri için oyuncularımı tebrik ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Play-off'larda da Anadolu Efes'e karşı 2-1'den döndük. CSKA Moskova'yı yendik ama şampiyonluk için gereken bir şeyler daha vardı ama o bizde yoktu. Sonuçtan dolayı büyük bir hayal kırıklığımız var ama final oynamaktan da gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe yerine yanlışlıkla Anadolu Efes'i tebrik eden Yunan başantrenör, daha sonra hatasını düzelterek sarı-lacivertli takımın iyi bir iş başardığını sözlerine ekledi.

Salon içindeki coşku dışarı taştı

Fenerbahçeli taraftarlar, Sinan Erdem Spor Salonu çıkışında da büyük bir coşku yaşadı.

Taraftarlar, salon boşaltılana kadar şarkılar söyleyerek Avrupa şampiyonluğunu burada kutladı. Daha sonra Ataköy'deki salonun önünde toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, meşaleler yakarak renkli görüntüler oluşturdu. Uzun süre salon etrafında eğlenen taraftarlar, marşlarla Avrupa şampiyonluğunun tadını çıkardı.