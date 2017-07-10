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Spor

Obradovic tarihe geçti!

Sırp antrenör, EuroLeague tarafından yılın en iyi antrenörü seçildi

10 Temmuz 2017 17:38

Fenerbahçe Doğuş'la geçen sezon hem EuroLeague'i hem de Türkiye Basketbol Ligi'ni kazanan koç Zeljko Obradovic, EuroLeague tarafından yılın en iyi antrenörü seçildi. 2007 ve 2011 yıllarında Panathinaikos'u yönettiği zamanlarda da EuroLeague yılın antrenörü seçilen Sırp koç, bu ödülü üç kez kazanan ilk isim olarak tarihe geçti.

Alexander Gomelsky Yılın Koçu oylamasında Zeljko Obradovic’i ikinci sırada Olympiacos başantrenörü Ioannis Sfairopoulos ve üçüncü sırayı paylaşan Baskonia koçu Sito Alonso ile Zalgris Kaunas'ın çalıştırıcısı Sarunas Jasikevicius takip etti.

Sarı-lacivertliler ile son şampiyonluğu sonrası kariyeri toplamında dokuzuncu kez EuroLeague'i kazanma başarısı gösteren Sırp antrenör, bu başarıyı Avrupa basketbol tarihinde tüm antrenör ve oyunculardan daha çok kazanan isim olarak da tarihe adını yazdırdı.

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