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Spor

Obradovic: Takımın oynadığı oyundan memnunum

Galatasaray galibiyeti sonrası Fenerbahçe koçu Obradovic basın mensuplarıyla bir araya geldi

29 Ekim 2017 22:27

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 4. hafta mücadelesinde Galatasaray Odeabank'ı 83-62 mağlup eden Fenerbahçe Doğuş'ta koç Zeljko Obradovic, maç sonu basın toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Farklı bir 5 ile çıktıklarını buna rağmen takımın oynayış şeklinden memnun olduğunu söyleyen Sırp çalıştırıcı açıklamasına şöyle devam etti:

"Üst üste oynadığımız 2 Euroleague maçından sonra bugün farklı bir enerjiyle oynamamız gerekiyordu. Bu sebeple farklı bir 5'le başladık. Oynayış şeklimizden çok memnunum. Her maçta olumlu ve olumsuz şeyler oluyor ama genel olarak bizim için iyi bir maçtı. İlk yarıdaki 8 top çalmamız ve agresifliğimiz işe yaradı, ikinci yarıda da savunmamız iyiydi. Bütün oyuncuların katkıları çok önemliydi ama çok fazla 3 sayılık atış kaçırdık. Bu topu iyi çevirdiğimiz anlamına geliyor, bu da benim için yeterli. Daha iyi şut atmanın yolu çok kolay, salonda daha fazla saat geçirmek.

Ahmet bu maçta en iyi savunmalarından birini çıkardı. Egehan da çok kaliteli oyuncu ama bir adım daha atmaları gerekiyor."

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