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Spor

Obradovic savunmadan memnun

‘’Savunmadan agresif, hücumda akıllı oynadık’’

03 Kasım 2017 12:37

THY EuroLeague 5. hafta karşılaşmasında Valencia'yı 79-66 yenen Fenerbahçe Doğuş'un başantrenörü Zeljko Obradovic, rakipleri karşısında iyi mücadele ederek kazandıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, çok iyi bir takıma karşı oynadıklarını belirterek, "Şu ana kadar oynadıkları tüm maçlarda iyi mücadele veren bir takımla karşılaştık. Oyuncularımla çok konuştum. Özellikle savunmada ve hücumda agresif olmalarını istedim. Savunma konusunda çok mutluyum, hücumda da akıllıca oynadık. Çok iyi maçtı, oyuncularımı tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

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