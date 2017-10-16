Obradovic: Maçın sonunu küçük detaylar belirledi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 2. hafta mücadelesinde Anadolu Efes'e mağlup olan Fenerbahçe Doğuş'ta koç Zeljko Obradovic, maç sonu basın toplantısında şunları söyledi:

"Efes'i tebrik ederim. Maçın sonunu küçük detaylar belirledi. Çok net gözüken şey zamana ihtiyacımız var bazı şeyleri düzeltmek için. Taraftara gelip destekledikleri için çok teşekkür ederim''.

Nicolo Melli çok iyi çalışıyor, benim için bu yeterli. Her şey zamanla belli olacak.

Saha içinde sadece Sinan Güler'e tavsiye vermiyorum herkese tavsiye veriyorum. Kendisi çok karakterli bir oyuncu, Melli gibi de çok çalışkan."