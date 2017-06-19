Obradovic: Giden olursa oturup ağlayacak halimiz yok

Bu yıl içerisinde üç kupa kazanan Fenerbahçe’nin Sırp koçu Zeljko Obradovic, bazı oyuncuların takımdan gideceğiyle ilgili söylentilere ilişkin yorumda bulundu.

Oyuncuların gitmesinin normal olduğunu söyleyen 57 yaşındaki başarılı koç, "Giden olursa oturup ağlayacak halimiz yok. Gelecek sene Fenerbahçe'de kim olacaksa, içindeki her şeyi verecektir ve o ruhu taşıyacaktır" dedi.

Fanatik gazetesinden Gökhan German’a açıklamalarda bulunan Obradovic, şöyle konuştu:

"Oyuncularım çok karakterli"

“Euroleague şampiyonluğundan sonra rehavete düşülmemesinin tek nedeni oyuncularımın karakteri. Play-Off’ta az süre alan oyuncuların daha fazla katkıda bulunması ve yabancılar içindeki rotasyon bunu sağladı. Normalde Final-Four şampiyonluğundan sonra kesinlikle motivasyon düşüşü olur ama oyuncularımla gurur duyuyorum, Play-Off’larda müthiş oynadılar. Normal sezonda iniş çıkışlarımız oldu ama unutulmaması gereken bir şey var, biz tam kadro olarak sadece 7 maç oynayabildik. Son dönemde tamamen sağlıklı bir takıma kavuştuk, birlikte çalışabildik ve maçlara tam kadro çıktık. Bu da başarıyı getirdi. İyi antrenman yapabildik ve özgüvenimiz geri geldi. Şu anda insanlar son 22 maçı konuşacaklar, hiç kaybetmeden oynanan maçlar ve kupaları hatırlayacaklar. Sezon içinde aldığımız yenilgileri değil”

"Gençler ligi faydalı olacak"

“Türk oyunculara güveniyorum. Benim onlara güvendiğim kadar onlar kendilerine güvense sorun kalmayacak. Sahaya girdiğin zaman istediğini gidip alacaksın. Kimse sana bir şey vermiyor. Sımsıkı tutmak ve kaçırmaman gerekiyor. Bu sadece basketbolda değil hayatın tüm alanlarında geçerli. Korkma ve istediğini al. Bu nedenle gençler liginin kesinlikle faydalı olacağını düşünüyorum. Federasyon bu kararı almadan önce biz burada zaten her hafta gençler süre alsın diye bir hazırlık maçı yaptık. Haftada iki Euroleague maçı oynadığımız bir program içinde bile bunu yaptık. Hakemler geldi, masa görevlileri oldu, skorboard çalıştı. Resmi maçlar gibiydi. Benchte durup, maçları da ben yönettim... Federasyonun bu kararı için onları tebrik ediyorum. Biz zaten bunu yapıyorduk. İkinci ligden veya yurtdışından bizimle oynamak isteyen birçok takım bulduk. Başlarda oyuncularımız çok ciddiye almadı. Burada oynamanız gerekiyor ki, gerçek maçlarda da süre bulabilin dedim ve ciddiyeti artırdık”

"Kim olursa olsun, o ruhu taşıyacaktır"

“Ayrılıklar olabilir. Bu hayatımızın bir parçası. NBA’in verdiği rakamlarla bir yere kadar savaşabiliriz. Ondan sonrası kişisel kararlar olur. Oyuncular bir değerlendirme yapacak. Şu anda elinde neler var, oraya giderse ne kazanacak, neleri kaybedecek... Örneğin Sergio Llull’a da teklif geldi ama o gitmemeye karar verdi. Fenerbahçe, her zaman oyuncularına verebileceği en iyi kontratları vermeye çalışıyor ama bizim de bir limitimiz var. Geçen sene özellikle Ömer Onan’a teşekkür etmem gerekiyor; bu kadroyu sezon başında hazırlarken, Ozan Balaban, Maurizio Gherardini ve bizimle birlikte o da vardı. Bu başarıda Ömer’in de payı var. Onu unutmamamız lazım. Giden olursa oturup ağlayacak halimiz yok. Gerçek bu; başkası daha yüksek rakamlar verecekse yapacak bir şey yok. Şunu söyleyebilirim, gelecek sene Fenerbahçe’de kim olacaksa, içindeki her şeyi verecektir ve o ruhu taşıyacaktır”



"NBA'dekiler niye gelmiyor?"

“Sezon içinde çok zor bir durumla karşı karşıya kalacağız. Milli Takım takvimi ve Euroleague maçları çakışacak. Ben kendi ülkemin milli takımının başındaydım. Milli Takım oyuncusu ve antrenörü olmak kadar güzel ve gurur verici bir şey olamaz. Her zaman da oyuncularıma milli takımlarınıza gidin dedim. Bu çok özel bir durum olacak. Euroleague’in mevcut düzeni var. Federasyonlar da oyunculara ‘gelin’ diye baskı yapacak. Ardından da ‘NBA’dekiler gitmek zorunda değilken, neden Avrupa’dakiler gitmeli gibi sorular sorulacak. Oyuncular gitti diyelim ve de orada sakatlandı. Bunun için bir sigorta olacak mı? Bir oyuncu milli takımda sakatlandı ve 9 ay oynamayacak. Onun kontratını kim karşılayacak. Oyuncuların mutlaka pozisyonlarını ve durumlarını almaları gerekiyor. Oyuncular Birliği kurmalılar. Kendilerini korumak için. Artık Euroleague Komisyonu’nun bir üyesiyim. Orada önereceğim ilk şey de, oyuncular birliğinin kurulması; haklarını korumak için onlarla birlikte çalışacak avukatların ve bir ekibin olması. En büyük haklarından bir tanesi de sezon içinde dinlenmektir. Minimum bir dinlenme vakti olması gerekiyor. FIBA gibi, bu takvimi yapan kişiler oyuncuları düşünmüyorlar. Ben antrenör olarak her zaman oyuncuların yanında olacağım”



"Meydanları görünce çok şaşırdım"

“Euroleague şampiyonluğu sonrasında burada düzenlenen medya gününde meydanlarda finali izleyen insanların fotoğraflarını bana gösterdiler. Onları görmek, özel değil, özelden de öte bir şeydi. Bütün Türkiye’de insanlar bizim Olympiakos ile oynadığımız finali izlediler. O meydanları görünce çok şaşırdım ve çok mutlu oldum. Özellikle gençler ve çocukların bize olan ilgisini görmek, onlar için bir şeyler yapabildiğimizi anlamak çok önemli. Final-Four sayesinde yeni basketbolcular çıkabilir, çocuklar basketbola başlayabilir, bu inanılmaz bir şey. Yeni bir jenerasyon ve yeni bir Fenerbahçe taraftarı oluşturduk. 7-8 yaşında küçük bir çocuk gelip oyuncularımla ya da benimle fotoğraf çektiriyor. İnsanı bundan daha mutlu eden bir şey olamaz”



"Bize karşı motive olacaklar"

“Gelecek sezon için bu seneki tecrübelerimizden faydalanacağız. Şunu biliyoruz ki, tüm takımlar artık Avrupa Şampiyonu’na karşı oynayacakları için ekstra motive olacaklar. İlk yapmamız gereken önce gelecek senenin takımını kurmak, ardından tüm oyunculara herkesin bize karşı ne kadar büyük bir motivasyonla oynayacağını anlatmak. Seneye başarılı olmak için bu yılkinden çok daha iyi olmamız gerekiyor”

"Taraftar olmadan anlamı yok"

“Benimle yeni tanışan oyuncular ilk başlarda zorlanabiliyorlar. Ne kadar uzun birlikte çalışır ve birlikte kalırsanız ilişkiler daha kolay yaşanıyor. Birbirinizi anladığınızda, saygı ve güven oluşuyor. Artık anlıyorlar ki, ben onlara maç esnasında bağırırsam, hem kendilerinin hem de takımın iyiliği için yapıyorum. Sonrasında hemen bitiyor. Zaten onu düşünecek vaktiniz de olmuyor. Bu yaz Avrupa Şampiyonası var. Milli Takım’a çağrılmayan oyuncular gelecek. Önceki sene yaptığımız gibi yaz döneminde antrenman ve hazırlık maçlarında oynatmak için yabancı oyuncular getirebiliriz. Son olarak bize destek olan herkese teşekkür ediyorum. Taraftarlara çok teşekkür ediyorum, onlarsız hiçbir şeyin anlamı yok.”