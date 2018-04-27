Fenerbahçe Doğuş, Dörtlü Final'de Zalgiris Kaunas ile eşleşirken, oyunculuk döneminde Obradovic ile çalışan ve onunla ilgili sürekli olarak övgü dolu sözler söyleyen Jasikevicius ile Obradovic'i bir kez daha karşı karşıya getirdi.

Jasikevicius, EuroLeague'in en düşük bütçelerinden birine sahip olmasına karşın Zalgiris Kaunas'ta müthiş bir işe başarıya imza attı.

Rekorlarla ve kupalarla dolu kariyerine Fenerbahçe Doğuş'u üst üstte 4. kez Dörtlü Final'e çıkartarak bir yenisi da ekleyen Obradovic de Türk basketbol tarihini yeniden yazmaya devam ediyor.

Obradovic'e karşı EuroLeague'de finale çıkmak için uğraş verecek olan Jasikevicius'un efsane koç ile ilgili söylediği bazı övgü dolu sözler:

"Asla Obradovic'in aleyhine iddiaya girmemelisiniz. Obradovic çalıştığım açık ara en iyi koçtu. Obradovic gerçek bir basketbol kitabı. O her farklı senaryo ile EuroLeague'i kazanmayı başardı"