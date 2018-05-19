Obradovic: Bobby Dixon'ın performansı insanlar için sürpriz olabilir de benim için değil

Fenerbahçe Doğuş'un baş antrenörü Zeljko Obradovic, Zalgiris Kaunas'ı 76-67 yenerek finale çıktıkları maç sonrası konuştu. Sırp antrenör, çok iyi savunma yaptıklarına vurgu yaptı, "Ancak finalde çok çok daha iyi hücum etmeliyiz" dedi.

"Çok iyi savunma yapmak zorundaydık" diyen Zeljko Obradovic, "Onlar da iyi geri dönüş yaptı. İlk saniyeden son saniyeye kadar savaşacaklarını biliyorduk. Savunmada daha iyi iş yaptık. Finalde çok çok daha iyi gücum etmeliyiz" dedi.

Zalgiris Kaunaslı oyuncuların maç boyunca vazgeçmediklerini kaydeden Sırp antrenör, "Onlar hiç vazgeçmediler. Bir şekilde geri dönmenin yolunu buluyorlar. İnanılmaz sezonları için onları tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Toplam 19 sayıyla maçın en skorer ismi olan Bobby Dixon'ın performansına vurgu yapan tecrübeli çalıştırıcı, "Bobby Dixon'ın performansı insanlar için sürpriz olabilir de benim için değil. Bobby her zaman büyük oynar" diye konuştu.