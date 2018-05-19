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Spor

Obradovic: Bobby Dixon'ın performansı insanlar için sürpriz olabilir de benim için değil

"Finalde çok çok daha iyi hücum etmeliyiz"

19 Mayıs 2018 00:39

Fenerbahçe Doğuş'un baş antrenörü Zeljko Obradovic, Zalgiris Kaunas76-67 yenerek finale çıktıkları maç sonrası konuştu. Sırp antrenör, çok iyi savunma yaptıklarına vurgu yaptı, "Ancak finalde çok çok daha iyi hücum etmeliyiz" dedi.

"Çok iyi savunma yapmak zorundaydık" diyen Zeljko Obradovic, "Onlar da iyi geri dönüş yaptı. İlk saniyeden son saniyeye kadar savaşacaklarını biliyorduk. Savunmada daha iyi iş yaptık. Finalde çok çok daha iyi gücum etmeliyiz" dedi.

Zalgiris Kaunaslı oyuncuların maç boyunca vazgeçmediklerini kaydeden Sırp antrenör, "Onlar hiç vazgeçmediler. Bir şekilde geri dönmenin yolunu buluyorlar. İnanılmaz sezonları için onları tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Toplam 19 sayıyla maçın en skorer ismi olan Bobby Dixon'ın performansına vurgu yapan tecrübeli çalıştırıcı, "Bobby Dixon'ın performansı insanlar için sürpriz olabilir de benim için değil. Bobby her zaman büyük oynar" diye konuştu.

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