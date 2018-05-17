Obradovic: "Belgrad'da olmak çok özel bir durum"

Jasikevicius: \"Fenerbahçe Doğuş karşısında sürpriz yapmak istiyoruz\"

Gökhan HEBEPCİ / BELGRAD,(DHA) -

Sırbistan\'ın Başkenti Belgrad\'ın ev sahipliğinde 18-20 Mayıs tarihleri arasında Stark Arena\'da düzenlenecek THY Euroleaugue Final Four\'un basın toplantısı

Belgrad\'ın tarihi ve kültürel merkezlerinden biri olan Kalamegdan\'da kurulan FanZone alanında gerçekleştirildi. Toplantıya Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı\'nın Başantreönü Zeljko Obradovic ile İtalyan oyuncu Luigi Datome katıldı.

Final Four 2018 basın toplantısının açılış konuşmasını yapan Avrupa Ligi Avrupa Ligi Başkanı ve Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Jordi Bertomeu, Dörtlü Final\'e kalan takımlara başarılar diledi.

Bertomeu, her geçen yıl Dörtlü Final\'e kalmanın zorlaştığını vurgulayarak, \"Sonunda bu organizasyonu Belgrad\'da yapıyoruz. Avrupa Ligi\'nde son derece başarılı bir formata geçtiğimizi gördük. Tüm kıtalarda maçlar canlı yayınlandı. Dörtlü Final\'de Belgrad, daha önce görülmemiş şekilde basketbol patlaması yaşayacak\" dedi.

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Obradovic ise, \"Benim için Belgrad\'da olmak çok özel bir durum. Sadece 5 gün sürecek olmasına üzülüyorum. Böyle bir fırsatı yakaladığım için mutluyum. Dün akşam zaten birlikte keyifli vakti geçirmeye başladık. Çok kolay değil ama belki bu akşam da bir yerlere çıkarız diye düşünüyorum. Bakalım yarın ne olacak? Dediğim gibi burada yer almaktan çok mutluyum. Dörtlü Final\'e kalmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Jasikevicius\'un ne kadar çalışkan olduğunu biliyorum. Burada dostlarımı Belgrad\'da görmekten gerçekten çok mutluyum. Ben 10. şampiyonluğumu düşünmüyorum sadece yarın oynayacağım Zalgiris maçını düşünüyorum. Salonda müthiş bir atmosfer olacaktır\" dedi.

İtalyan oyuncu Luigi Datome ise, \"Geçen sezon bizim için olağanüstüydü. O duyguları yeniden yaşamak istiyorum. Her Dörtlü Final kendi içinde özellikler taşır. Her Dörtlü Final\'de başka deneyim kazanıyorsunuz. Maç içindeki her topun değerli olduğunu öğreniyorsunuz. Buraya son derece hazır bir şekilde geldik. Bizim taraftarımız başarımızın büyük bir parçası. Bize güven duyuyor olmalarından çok mutluyum. Aylar öncesinde biletlerini aldılar. Salonda çok fazla ses çıkacaktır. Oluşturacakları muhteşem ortam bize büyük yardımcı olacaktır. Neden herkes sakalıma taktı, bilmiyorum. Herkes bu soruyu soruyor. Belki bunu bir basın mensubu yapmak ister ama bunun da bir anlamı olmaz\" ifadelerini kullandı.

Zalgiris Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ise, \"Burada olmaktan çok mutluyuz. Son şampiyona oynamak çok zor olacak. Hazır olup güzel bir basketbol oynamak istiyoruz\" dedi. Panatihinaikos\'ta oynarken 2009 yılında Zeljko Obradovic\'le kupa kaldırmasıyla ilgili ise Jasikevicius , \"Dörtlü Final\'de Obradovic\'e karşı oynuyorsanız bu muhteşem bir başarıdır. Eminim ki Fenerbahçe çok oynayacaktır. Biz de hazırız ve en iyi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Her gün performansımızı artırmaya çalıştık. En önemli kilit noktalardan birisi maç maç düşünmek. Bizim takım olarak yaklaşımımız bu. Sadece yarın oynayacağımız Fenerbahçe Doğuş maçını düşünüyoruz. Fenerbahçe Doğuş karşısında sürpriz yapmak istiyoruz\" diye konuştu.

Toplantının diğer katılımcılarından Litvanya temsilcisinin oyuncusu Paulius Jankunas da \"Burada olmak benim için büyük bir keyif\" dedi.

CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis, \"Biz karakterimizi ortaya koymaya çalışıyoruz. Hines ve De Colo olmadan play-off oynadık. Daha güçlü bir takım olarak ayağa kalktık. Süre alan oyuncular ciddi destek oldular. Daha güçlü bir takım olduk ve dayanışmamız oldu. Takımımım büyük bir karakter ortaya koyacaktır.\" İfadelerini kullandı.

Rus temsilcisinin İspanyol oyun kurucusu Sergio Rodriguez de eski takımına karşı oynayacağı için özel duygular hissettiğini belirtti.

Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso ise, \"Bizim için zor bir yıl oldu. Çok fazla sakatlık yaşadık. Artık Dörtlü Final\'i daha fazla oyuncumuz oynayacak durumda. Burada olmaktan mutluyuz ve maça hazırız. Önemli bir başarıdır buraya gelmek. Şampiyonluktan sadece 2 maç uzaktayız. Bir başantrenör olarak takımımın performansından memnunum. Dörtlü Final\'e hazırız\" diye konuştu.

Real Madrid\'in genç Sloven yıldızı Luka Doncic,\"Burada olmak çok özel. Zorlu bir sezon geçirdik. Tabii ki Avrupa Basketbol Şampiyonası\'nı kazandıktan sonra Avrupa Ligi\'ni de kazanmak benim için olağanüstü olur\" dedi.

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