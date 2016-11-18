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Spor

Obradovic 3 yıl daha Fenerbahçe'de

Fenerbahçe ile prensipte anlaşma sağlayan Obradovic'in resmi sözleşmeye kısa süre içinde imza atması bekleniyor

18 Kasım 2016 17:45

Erkek basketbolda QNB Finansbank ile 3 yıllık sırt sponsorluğu anlaşması yapan Fenerbahçe'de Asbaşkan Ozan Balaban, Zeljko Obradovic ile anlaştıklarını açıkladı.

Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda yapılan basın toplantısında gelen soru üzerine açıklama yapan Balaban, "Sayın Başkan Aziz Yıldırım ile Sayın Zeljko Obradovic prensipte el sıkıştılar. Sadece evrak işleri kaldı. İnşallah koçumuz bu sene artı 3 yıl daha bizimle beraber olacak. Buradan bunun müjdesini vereyim" dedi.

Toplantı sırasında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da soru sorarak, "Başarılar artarsa QNB Finansbank desteğini büyütür mü?" dedi. QNB yetkilieri, "Kravat rengim sarı lacivert. Elbette biz Fenerbahçe ile uzun yıllar beraber olmak istiyoruz" derken Obradovic, "Doğru yerdesiniz" diye konuştu.

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Zeljko ObradovicFenerbahçeQNB

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