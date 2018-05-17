Obradovic: 10. şampiyonluğumu düşünmüyorum

Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, THY EuroLeague'de mücadele edecekleri Final Four'a ilişkin, "Ben, 10. şampiyonluğumu düşünmüyorum, sadece yarın oynayacağım Zalgiris maçını düşünüyorum" dedi.



Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da yarın başlayacak Dörtlü Final’de yer alacak Fenerbahçe Doğuş’un yanı sıra Litvanya’dan Zalgiris, Rusya’dan CSKA Moskova ve İspanya’dan Real Madrid takımlarının başantrenörleri ve birer oyuncu, Kalemegdan’da (Kale Meydanı) basın toplantısı düzenledi.



Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Obradovic, ülkesi Sırbistan’da mücadele edecek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.



Diğer 3 takımın başantrenörünün eski öğrencileri olduğunun hatırlatılması üzerine Obradovic, "Böyle bir fırsatı yakaladığım için mutluyum. Onlarla dün akşam zaten birlikte keyifli vakti geçirmeye başladık. Çok kolay değil ama belki bu akşam da bir yerlere çıkarız, diye düşünüyorum. Bakalım yarın ne olacak. Dediğim gibi burada yer almaktan çok mutluyum. Dörtlü Final’e kalmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Jasikevicius’un ne kadar çalışkan olduğunu biliyorum. Dostlarımı Belgrad’da görmekten gerçekten çok mutluyum" şeklinde konuştu.