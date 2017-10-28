Obradovic: 1 dakikada, 1 hücumla, 1 şutla kaybettik

THY Euroleague 4. haftasında Fenerbahçe Doğuş’un Panathinaikos'a son saniye basketi ile mağlup olduğu maç sonrası açıklamalarda bulunan Zeljko Obradovic, “En büyük problemimiz bu zaten, bütün maçı önce götürdük ama son 1 dakikada öne geçmeleri sağlandı ve 1hücumla, 1 şutla kaybettik” dedi.

Top kayıplarından şikayetçi olan Sırp çalıştırıcı, ‘’ İlk yarıda çok daha iyi oynadık. Agresif oynadık ve kolay sayı bulmamalarını sağladık. Devre arasında çok agresif döneceklerini ve çok daha iyi, agresif oynamamız gerektiğini söyledim. Aynen bu şekilde oldu. 0 top çalma, 7 top kaybımız var ve 7 tane hücum kaybettik” açıklamasını yaptı.

Çalınmayan 3 faul var

Rakiplerinin agresif oynadığını ve çalınmayan 3 faul olduğunu belirten Obradovic, “Panathinaikos agresif bir şekilde geri gelerek maçı kazanmayı başardı. Şunu da söylemem gerekiyor; son hücumda çalınmayan bizim 3 faulümüz vardı. Soyunma odasında izledim ve netti fauller. Bunu söyledikten sonra olanları unutup, bizim sorunlarımızın ne olduğuna bakıp, daha sıkın çalışmamız gerek. Şimdi Galatasaray maçına hazırlanmamız gerekiyor, çok önemli bir maç bizim için.” değerlendirmesinde bulundu.