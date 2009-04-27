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'Objektif olarak bildiklerimi anlattım'

Eski Genelkurmay Başkanı Özkök, Ergenekon soruşturması kapsamında bildiklerini objektif olarak savcıya anlattığını söyledi.

27 Nisan 2009 03:00

Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök, Ergenekon soruşturması kapsamında Cumhuriyet savcıları Zekeriya Öz ve Fikret Seçen'e tanık olarak ifade verdiğini belirterek, "Adalet mülkün temelidir. Ben de tanık olarak görevimi yerine getirdim" dedi.

Orgeneral Özkök, AA muhabirinin konuyla ilgili sorularını cevaplandırdı. Tanık olarak ifadesine başvurulmasının beklenen bir durum olduğunu ifade eden Orgeneral Özkök, şunları söyledi:

"Daha öncede belirtmiştim, böyle bir talep geldi. Cumartesi günü Cumhuriyet savcılarıyla İzmir Adliyesinde bir araya geldik. Bana devam eden soruşturmaya yönelik, ihtiyaçları olan bilgilerle ilgili sorular sordular. Ben de bildiklerimi objektif olarak ifade ettim."

"Adalet mülkün temelidir. Ben de tanık olarak görevimi yerine getirdim" diyen Özkök, soruşturma devam ettiği için kendisine yöneltilen soruların içeriğiyle ilgili açıklama yapmayacağını bildirdi.

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