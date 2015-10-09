Obezite tedavisi gördüğü hastaneye pizza siparişi verdi, sokağa atıldı

352 kiloluk ABD'li, obezite tedavisi gördüğü hastaneye pizza sipariş edince 'disiplini bozuyor' diye sokağa atıldı. Genç, babasının evine çıkamadığı için arabada yatıyor

ABD'nin Rhode Island eyaletindeki bir hastanede obezite tedavisi gören 33 yaşındaki Steven Assanti, odasına gizlice pizza sipariş etti. 352 kilo ağırlığındaki gencin pizza yediği hastane yönetimi tarafından fark edilince ilginç bir karar alındı.

Babası 1 hafta eve almadı

Assanti'nin hastanede tedavi gören diğer obezite hastalarına uygulanan beslenme kurallarının korunmasını sorumsuz davranışlarıyla riske soktuğu belirtilerek disiplin kurulu tarafından hastaneden atılmasına karar verildi. Bu tartışmalı karar sonrası evine dönmek zorunda kalan Assanti'nin babası Steven Veilette de oğlunun gizlice yemek yemesine öfkelenerek ilk bir hafta onu evine almadı.

Ancak baba sonradan oğlunun durumuna acıyıp onu eve almayı denese de kiloları nedeniyle Assanti en üst kattaki eve ulaşmak için merdiven çıkamadı. Sonunda çareyi babasının arabasının arkasında yatmakta bulan gencin gastrik by-pass ameliyatı yapılabilmesi için zayıflaması gerektiği öğrenildi.

Assanti yeme alışkanlığını "Bu bir bağımlılık, çok üzgünüm" sözleriyle açıklıyor. İlk etapta 250 kiloya inmesi gereken gencin 6 aylık tedavi süresince ancak 9 kilo zayıflayabildiği öğrenildi. Assanti, "Babamın evine çıkamıyorum. Kimin yanına gideceğimi de bilmiyorum. Tüm yakınlarımı, bana yardım edebilecek herkesi aradım ama kimse buna yanaşmadı" diye konuştu.