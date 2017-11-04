Obezite hastası, itfaiyenin yardımıyla evden çıkarılarak hastaneye götürüldü

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da aniden rahatsızlanan obezite hastası yaklaşık 150 kilo ağırlığındaki Fikriye Akyel, itfaiye tarafından balkon demirleri kesilip, özel sedye ile evden çıkarılarak, hastaneye ulaştırıldı.

Merkez Altındağ ilçesinin Yıldıztepe Mahallesi Celal Esat Ersever Caddesi\'nde bir apartmanın 3\'üncü katında ailesiyle birlikte yaşayan obezite hastası 78 yaşındaki Fikriye Akyel, dün akşam saatlerinde aniden rahatsızlandı. Eve gelen sağlık ekipleri Akyel\'i odadan çıkaramayınca, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi\'nden yardım istendi.

Eve gelen itfaiye ekibi, balkon demirlerini kestikten sonra Fikriye Akyel\'i itfaiye merdivenine bağlanan özel sedyeyle aşağı indirdi. Yaklaşık iki saat süren operasyon sonrası Fikriye Akyel sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

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