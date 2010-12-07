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Dünya

OBEZİTE AB'Yİ TEHDİT EDİYOR PARİS (A.A)

07 Aralık 2010 19:39

-OBEZİTE AB'Yİ TEHDİT EDİYOR PARİS (A.A) - 07.12.2010 - Merkezi Paris'te bulunan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) hazırladığı bir rapor, AB üyesi ülkelerdeki yetişkin nüfusun yarısından çoğunun fazla kilolu veya obez olduğunu ortaya koydu. AB ülkelerindeki yedi çocuktan birisinin fazla kilolu veya obez olduğu belirlenen rapor, birlik üyesi ülkelerde son 20 yıl içinde aşırı kilo sorununun ciddi biçimde giderek arttığını gösteriyor. Raporda, çocuk ve yetişkinlerdeki aşırı kilo sorununun, sağlık harcamalarının da katlanarak artmasına yol açtığı bildirildi İngiltere'deki bir araştırma sonucuna yer verilen OECD raporunda, bu ülkede, aşırı kilo ve obezliğin yarattığı sağlık sorunlarını çözmek için yapılan sağlık harcamalarının 2007 ile 2015 yılları arasında yüzde 70 oranında artacağına dikkat çekildi. Raporda, fazla kilolu ve obez çocukların ilerde kalp, şeker, astım ve bazı kanser hastalıklarına yakalanma risklerinin daha fazla olduğu hatırlatıldı. OECD raporuna göre, AB ülkelerinin gayri safi milli hasılalarının ortalama yüzde 8.3'ü sağlık harcamalarına gidiyor.

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