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Dünya

Obez yolcudan çift koltuk parası

Aşırı kilolulardan iki kat fazla bilet parası alınmasını kararlaştıran Fransız havayolu şirketi, "güvenlik tehdidi"ni gerekçe gösterdi.

21 Ocak 2010 02:00

Fransız Ulusal Havayolu şirketi Air France ve Hollanda Kraliyet Havayolu şirketi KLM, tek bir koltuğa sığamayacak kadar kilolu kişilerin iki koltuk ücretine yakın bir ücret ödemeleri gerektiğini karara bağladı.



Air France sözcüsü Monique Matze, "Check-in masasına geldiklerinde aşırı kilolu olduklarına kanaat getirilen kişilerden, uçağın doluluk durumuna göre ikinci koltuk ücretinin yüzde 75'inin de ödenmesi istenecektir" ifadesini kullandı. "Karar yolcularımızın güvenliği için alınmıştır" diyen Matze, olası bir kargaşa veya tehlike durumunda aşırı kilolu kişilerin uçak içinde güvenlik tehdidi yarattığını, diğer yolcuların hareket kabiliyetini kısıtladığını ve onları tehlikeye düşürdüğünü belirtti. Matze aşırı kilolu yolcuların yanında oturanların emniyet kemerini bağlamalarının imkânsız olduğuna dikkat çekti. Yan yana boş iki koltuk bulunması halinde bu kişilerin ekstra ücret alınmadan boş koltuklara yerleştirileceğini belirten Matze, aksi halde uygulamanın devreye gireceğini söyledi.

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