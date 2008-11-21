Obez ve engellilere ikinci koltuk bedava

Kanada'da Yüksek Mahkeme, uçaklarda aşırı kiloluların ve engellilerin ihtiyaç duyduğu ikinci koltuk için ücret alınmayacağına ilişkin karara karşı çıkan iki büyük uçak şirketinin itirazını reddetti.



Yüksek Mahkeme'den yapılan açıklamada, ikinci koltuğa para ödenmesini isteyen Air Canada ve West Jet'in başvurusunun reddedildiği, tekerlekli sandalyesi için daha fazla yere ihtiyaç duyan bir engelliden, aynı şekilde oturmak için iki koltuğa ihtiyacı olan aşırı kilolu bir kişiden ek ücret alınamayacağı belirtildi.



Kanada Taşımacılık Dairesi Ocak 2008'de "ciddi yetersizliği" olan kişiler için "bir kişi, bir tarife" politikasının kabul edilmesine ilişkin bir karar almıştı. Karara karşı çıkan Air Canada ve West Jet ise ağustosta Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu.