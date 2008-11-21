T24 LogoT24 Logo
Dünya

Obez ve engellilere ikinci koltuk bedava

Kanada adaleti, uçaklarda aşırı kilolu ve engellilerin ihtiyaç duyduğu 2. koltuk için ücret alınmayacağına ilişkin karara itirazları reddetti

21 Kasım 2008 02:00

Kanada'da Yüksek Mahkeme, uçaklarda aşırı kiloluların ve engellilerin ihtiyaç duyduğu ikinci koltuk için ücret alınmayacağına ilişkin karara karşı çıkan iki büyük uçak şirketinin itirazını reddetti.

Yüksek Mahkeme'den yapılan açıklamada, ikinci koltuğa para ödenmesini isteyen Air Canada ve West Jet'in başvurusunun reddedildiği, tekerlekli sandalyesi için daha fazla yere ihtiyaç duyan bir engelliden, aynı şekilde oturmak için iki koltuğa ihtiyacı olan aşırı kilolu bir kişiden ek ücret alınamayacağı belirtildi.

Kanada Taşımacılık Dairesi Ocak 2008'de "ciddi yetersizliği" olan kişiler için "bir kişi, bir tarife" politikasının kabul edilmesine ilişkin bir karar almıştı. Karara karşı çıkan Air Canada ve West Jet ise ağustosta Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24