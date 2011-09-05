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Dünya

Obez kardeşler ebeveynlerinden aldı ANKARA (A.A)

05 Eylül 2011 18:46

-Obez kardeşler ebeveynlerinden aldı ANKARA (A.A) - 05.09.2011 - İskoçya'nın Dundee kentinde sosyal hizmetler, 4 obez kardeşi, "kilo vermelerini sağlamak konusunda başarısız olan" ebeveynlerinin elinden aldı. İtalyan La Stampa gazetesinde çıkan habere göre, ailenin 6 çocuğundan 4'ünün alınmasıyla sonuçlanan süreç, 3 yıl önce, çocuklardan birinin "başına vurduğu" iddiasıyla babasını şikayet etmesiyle başladı. Çocuğun alnını aslında radyatöre çarptığını itiraf etmesine karşın, kardeşlerin kilosu yetkililerin dikkatinden kaçmadı.  Hazırladıkları raporda biri dışında tüm kardeşlerin obez olduğunu kaydeden yetkililer, aileyi, çocuklarının kilo vermesini sağlamak amacıyla onları çeşitli fiziksel aktivitelere yönlendirmekle görevlendirdi. Ancak verilen sürenin sonunda çocukların kilosunda herhangi bir değişiklik olmadığını gözlemleyen yetkililer, en küçük dört kardeşin "başarısız" olan ebeveynlerinin elinden alınmasına karar verdi.  Çift, bundan sonra ya koruyucu bir ailenin gözetiminde yaşayacak ya da evlatlık verilecek olan 4 çocuğunu tekrar görebilmek için onların reşit olmasını beklemek durumda. Ancak o zaman, çocukları da bunu talep etmesi üzerine onlarla tekrar bir araya gelmesi olası olan anne baba, karara isyan ederek, mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini belirtti.

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