-OBEZ ÇALIŞANLARIN MALİYETİ 73,1 MİLYAR DOLAR WASHINGTON (A.A) - 08.10.2010 - ABD'de obez çalışanların işverenlerine maliyeti yıllık ortalama 73,1 milyar dolara düzeyinde bulunuyor. Singapur'daki Duke-National Universitesi'nde araştırmacı Eric Finkelstein ve ekibinin yaptığı araştırmaya göre, Amerikalı obez çalışanlar, daha az verimli ve daha hassas bir bünyeye sahip oldukları için işverenlerine yıllık ortalama 73,1 milyar dolara mal oluyorlar. Raporda, söz konusu rakamla yıllık 42 bin dolar ücretle yaklaşık 1,8 milyon kişiye istihdam sağlanabileceği belirtildi. Yıllık 42 bin dolar ücret, ortalama bir ABD'li çalışanın maaşına denk geliyor. Finkelstein ve ekibi bu sonuca ulaşabilmek için tıbbı masrafları, düşük verimlilik ve obez çalışanların iş yerine gelmemelerini dikkate aldı. Bu üç faktörü toplayan Finkelstein ve ekibi, obeziteden meydana gelen maliyetin kadınlar için yıllık 16 bin 900 dolara, erkekler içinse 15 bin 500 dolara ulaştığı sonucuna vardı. Raporda ayrıca, söz konusu üç faktör bir araya geldiğinde normal kiloya sahip bir çalışanın ise işverenine yıllık ortalama 10 bin dolara mal olduğu belirtildi. Çalışma, Occupational and Environmental Medicine gazetesinde yayımlandı. Geçen ay yayımlanan bir başka çalışmada ise obezitenin ABD ekonomisine maliyetinin, her yıl 215 milyar dolar seviyelerinde bulunduğu ifade edilmişti.