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Dünya
Deutsche Welle

ABD'de Cumhuriyetçiler Obama'ya dava açmaya hazırlanıyor

Anayasal yetkilerini aştığı gerekçesiyle ABD Başkanı Barack Obama aleyhine dava açılabilmesine imkan veren tasarı Temsilciler Meclisi'nden geçti

31 Temmuz 2014 13:17

ABD'de sağlık sistemi reformu, muhalefetteki Cumhuriyetçi Parti tarafından tekrar gündeme getirildi. Cumhuriyetçi Parti, Başkan Barack Obama'nın sağlık reformuyla anayasal yetkilerini aştığı, bundan ötürü yargı önüne çıkarılması gerektiğini savunan bir tasarıyı Temsilciler Meclisi'ne getirdi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, tasarı 201'e karşı 225 oyla kabul edildi. Demokrat Partili temsilcilerin tamamı tasarıya karşı oy kullandı.

Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner, oylama öncesi yaptığı konuşmada, "Obama yetkilerini aştı. Şimdi Temsilciler Meclisi olarak anayasayı korumalıyız" dedi.

Gözlemciler Cumhuriyetçi Parti'nin girişimini kasım ayında yapılacak kongre seçimi öncesi siyasi manevra olarak niteliyor.

 

‘Daha önce eşi yok’

 

ABD tarihinde ilk kez Kongre'nin bir kanadının Başkan hakkında anayasal yetkilerini aştığı gerekçesiyle dava açmaya hazırlandığı bildiriliyor. Ülkede daha önce sadece bazı Kongre üyeleri Başkanlar hakkında kişisel davalar açmıştı.

Kongre'deki Cumhuriyetçiler daha önce de Obama'nın çeşitli konularda Başkanlık Kararnameleri çıkararak Kongre'yi devre dışı bırakmasından şikayetçi olmuşlar ve ABD Anayasası'nın ihlâl edildiğini öne sürmüşlerdi.

Obama söz konusu kararnamelerle, örneğin genç bazı kaçak göçmenlerin sınırdışı edilmelerini kolaylaştırmış ve Taliban'ın beş yıldır esir tuttuğu bir ABD askeri Bowe Bergdahl karşılığında beş Afganın serbest bırakılmasını sağlamıştı.

ABD'de California Üniversitesi'nce yapılan bir araştırmaya göre Barack Obama yaklaşık altı yılda 183 Başkanlık Kararnamesi çıkardı. Cumhuriyetçi başkanlardan sekiz yılda Ronald Reagan 381, George W Bush ise 291 benzer kararname çıkarmıştı.

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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