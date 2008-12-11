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Dünya

Obama'yı vuracak şizofren tutuklandı

ABD Başkanlığı'na seçilen Barack Obama'yı öldürmekle tehdit ettiği bildirilen Hawaiili bir adam tutuklandı

11 Aralık 2008 02:00

ABD Başkanlığı'na seçilen Barack Obama'yı öldürmekle tehdit ettiği bildirilen Hawaiili bir adam tutuklandı.

Amerikalı federal ajanlar, bu ay Hawaii'yi ziyaret edecek Obama'ya saldırıp öldüreceğini söyleyen Mark Miyashiro adlı kişiyi tutukladı.

Amerikan Bölge Mahkemesi'nin iddianamesine göre, Mark Miyashiro ölüm tehdidini 3 Aralık'ta şizofreni tedavisi için gittiği doktorun muayenehanesinde yaptı. Doktorun durumu güvenlik yetkililerine bildirmesinden sonra yapılan sorgusunda tehditlerini tekrarlayan Miyashiro, Kaneohe'deki evinde tutuklandı.

Güvenlik güçleri Miyashiro'nun evinde Rus yapımı bir SKS saldırı tüfeği de buldu.

ABD'nin Başkanı'nı ya da seçilmiş başkanını tehdit etmekle yargılanacak olan Miyashiro, 5 yıla kadar hapis cezası alabilecek.

Miyashiro, tutuklandıktan sonra Honolulu'daki Federal Tutukevi'ne konuldu.

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