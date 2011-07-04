Obama'yı Twitter'da 'öldürdüler'

T24

Amerikan Fox News'un siyasi Twitter hesabı "hack"lendi. FoxNewsPolitics hesabında bu sabah ABD Başkanı Barck Obama'nın öldüğü duyuruldu.Atılan altı 'tweet'te Obama'nın Iowa'da kurşunlara hedef olduğu, ağır yaralanan başkanın kurtarılamadığı, ABD'yi hüzünlü bir 4 Temmuz'un beklediği iddia edildi.33 binden fazla takipçisi olan Fox News Twitter hesabı, 2 saati aşkın bir süre sonra askıya alınabildi.