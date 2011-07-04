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Dünya

Obama'yı Twitter'da 'öldürdüler'

Korsanlar eğlence olsun diye Amerikan haber kanalı Fox News'un Twitter hesabını ele geçirdi, art arda Barack Obama'nın öldürüldüğüne ilişkin detaylar yayımladı.

04 Temmuz 2011 03:00

T24 - Korsanlar eğlence olsun diye Amerikan haber kanalı Fox News'un Twitter hesabını ele geçirdi, art arda Barack Obama'nın öldürüldüğüne ilişkin detaylar yayımladı.

Amerikan Fox News'un siyasi Twitter hesabı "hack"lendi. FoxNewsPolitics hesabında bu sabah ABD Başkanı Barck Obama'nın öldüğü duyuruldu.  



Atılan altı 'tweet'te Obama'nın Iowa'da kurşunlara hedef olduğu, ağır yaralanan başkanın kurtarılamadığı, ABD'yi hüzünlü bir 4 Temmuz'un beklediği iddia edildi. 

33 binden fazla takipçisi olan Fox News Twitter hesabı, 2 saati aşkın bir süre sonra askıya alınabildi. 



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