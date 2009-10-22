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Dünya

Obama'yı tehdit eden güvenlikçi tutuklandı!

John Breck (55), Başkan Barack Obama’yı tehdit ettiği suçlamasıyla gözaltına alındı.

22 Ekim 2009 03:00

ABD’nin New Jersey eyaletinin Newark Havaalanı’nda çalışan güvenlik görevlisi John Breck (55), Başkan Barack Obama’yı tehdit ettiği suçlamasıyla gözaltına alındı.

Obama’nın uçağının dün gece Türkiye saatiyle 23.30’da indiği Newark Havaalanı’nın Sözcüsü John Kelly, Breck’in evinde yapılan aramada 43 adet ateşli silahın bulunduğunu söyledi. Brek’in havaalanı kafesinde Obama hakkında tehdit içeren sözler söylediğinin duyulduğu yönünde bazı kişilerce yapılan şikâyet üzerine gözaltına alındığı açıklandı.

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