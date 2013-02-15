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Dünya

Obama'yı resmi açıklamaya mecbur bıraktılar

Beyaz Saray resmi internet sitesinde, ''Hocalı Soykırımı''nın tanınması ve ABD Başkanı Barack Obama'nın konuya ilişkin resmi açıklama yapması amacıyla açılan imza kampanyası başarıya ulaştı

15 Şubat 2013 13:01

ABD Başkanı Barack Obama'nın Hocalı katliamını soykırım olarak tanıması için Beyaz Saray'ın internet sitesinde açılan dilekçeyi çok kısa bir sürede 114 bin kişi imzaladı. Bu tarz kampanyalarda yeterli imzaya ulaşılması halinde ABD başkanları resmi açıklama yapıyor.

Beyaz Saray resmi internet sitesinde, ''Hocalı Soykırımı''nın tanınması ve ABD Başkanı Barack Obama'nın konuya ilişkin resmi açıklama yapması amacıyla açılan imza kampanyası başarıya ulaştı.

ABD'de yaşayan Azerbaycanlıların başlattığı imza kampanyasında 26 Ocak-26 Şubat tarihlerinde 100 bin imza hedefleniyordu. Ancak kampanyanın bitişine iki hafta kala 114 bin imza toplanarak büyük bir başarı sağlandı.


Resmi açıklama zorunluluğu


ABD hükümeti, bu tarz kampanyalarda belirtilen tarihte yeterli imza toplanması halinde ABD Başkanı Barack Obama'nın konuya ilişkin resmi açıklama yapabileceğini vadediyor.

Türkiye'deki Azerbaycan dernekleri de, Hocalı Katliamı'nın soykırım olarak tanınması için Beyaz Saray'ın resmi internet sitesinde imzaya açılan dilekçeye destek verdi.


Türkiye'deki derneklerde destek


Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Türkiye Azerbaycan Derneği Başkanı Sefer Karakoyunlu, Hocalı Katliamı'na sessiz kalınmaması için insanları teşvik ettiklerini belirtti.

Hocalı'nın bir insanlık suçu olduğunu ifade eden Karakoyunlu, bu anlamda Obama'nın bir açıklama yapmasını özellikle arzu ettiklerini söyledi.

Ermenistan-Azerbaycan'da Yukarı Karabağ sorunu nedeniyle yaşanan savaşta, 26 Şubat 1992 tarihinde Karabağ'ın Hocalı kasabasında yaşayan siviller, Ermeni askerler tarafından katledildi.


613 kişi katledildi


Azerbaycan'ın resmi verilerine göre 106'sı kadın, 83'ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycan vatandaşı katledildi. Cesetler, olay yerine giden Azerbaycanlı ve yabancı gazeteciler tarafından görüntülendikten sonra dünya katliamdan haberdar oldu.

https://petitions.whitehouse.gov/petition/issue-proclamation-commemorating-and-recognizing-war-crime-khojaly-massacre-and-its-victims/W8BbDqYx

Beyaz Saray'ın internet sayfasına yukarıdaki linkten girilerek, Hocalı Katliamı'nın soykırım olarak tanınması için düzenlenen imza kampanyasına destek verilebilir.

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