T24 - Küba’nın efsanevi lideri Fidel Castro, ABD Başkanı Barack Obama’ya suikast düzenlenebileceğini söyledi.



Dört yıl aradan sonra geçtiğimiz günlerde ilk kez basın karşısına çıkan 83 yaşındaki Castro, bir televizyon programında verdiği röportajda, 'Obama’yı öldürebilirler, ancak bunu şimdi yapacaklarını sanmıyorum' dedi.



Yine de Obama’nın kendini koruması gerektiğini belirten Castro, Amerikan ordusunun Afganistan’daki iç yazışmalarını yayınlayan Wikileaks sitesi için de, “Anıtı dikilmeli” diye konuştu. Fidel Castro, Amerikalıların artık “kendi sırlarını kontrol edemediklerini” söyledi.

