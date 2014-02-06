Obama'yı memnun eden sigara kararı

CVS Caremark'ın yönetim kurulu başkanı Larry Merlo, 1 Ekim tarihinden itibaren ülkedeki 7600 CVS mağazasında tütün ürünlerinin satışının durdurulacağını bildirdi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, karar hemen ABD Başkanı Barack Obama'dan övgü aldı. Genç yaşlarından beri sigara alışkanlığıyla mücadele eden ABD başkanı, bu adımın birçok kişinin hayatını kurtaracağını bildirdi.

CVS'in tütün ürünleri satışından vazgeçmesi, şirket açısından 2 milyar dolarlık kayıp anlamına geliyor. Ancak Merlo, "sağlıkla ilişkili bir firma olarak, doğru hareketin bu olduğunu" belirtti ve "sağlık ürünlerinin satıldığı bir yerde, tütün ürünleri de yer alamaz." dedi.



26 bin eczacı ve hasta bakıcının çalıştığı CVS Caremark'ın tütün ürünleri satışına son veren ilk ulusal eczacılık zinciri olacağını kaydeden Merlo, şirket çalışanlarının hergün yüksek tansiyon, yüksek kolestrol ve şeker gibi müzmin hastalıklar çeken hastalara yardımcı olmaya çalıştıklarını, bu hastalıkların tütün kullanımıyla daha da ağırlaştığını kaydetti. Larry Merlo, ilkbaharda, sigara alışkanlığından kurtulmak isteyenlere yönelik sigara bırakma programı başlatılacağını da bildirdi.

CVS Caremark'ın geçen yılki cirosu 125 milyar dolardı.

ABD'deki federal tıp merkezlerinin belirlemelerine göre, tütün kullanımı, ülkedeki önüne geçilebilir ölüm nedenlerinin en büyüğü. Her yıl 440 bin Amerikalı sigara alışkanlığı yüzünden ölüyor. Bu ölümlerin 49 bin kadarıysa sigara içilen ortamlarda bulunulmasından kaynaklanıyor.

1965'te Amerikalıların yüzde 42'si sigara içmekteyken, yıllardır artırılan yasaklar ve kısıtlamalar, tütün karşıtı kampanyalar ve tütün ürünlerine getirilen yüksek vergiler sayesinde, günümüzde Amerika'da sigara tiryakilerinin oranı yüzde 18'e indi.