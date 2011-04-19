Obama'yı maymuna 'çevirdiler'

T24 -

Amerikalı siyahların medeni haklarını savunan başlıca kurum olan NAACP'den Alice Huffman, bir bebek şempanzenin fotoğrafının üzerine fotomontaj tekniğiyle koyulan Obama'nın fotoğrafının yayılmasını sağlayan Cumhuriyetçi Marilyn Davenport'un istifasını istedi ve fotoğrafı kınadı.





Yazılı açıklamasında Huffman, ''ABD Başkanının insandan başka bir biçimde temsil edilmesi ırkçılık olarak değerlendirilebilir'' ifadesini kullandı.





Siyahların haklarını savunan iki başka kuruluş da Davenport'un istifasını istedi.





Elektronik posta aracılığıyla yayılan fotoğrafta, ''Şimdi neden doğum sertifikası olmadığı anlaşılıyor'' deniliyor. Bu sözlerle, Cumhuriyetçilerin Obama'nın ABD'de dünyaya gelmediği konusundaki söylentilerine atıfta bulunuluyor.





