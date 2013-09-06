Obama'yı Kongre'de çetin mücadele bekliyor

Dışişleri Bakanı John Kerry, geçen ay Şam yakınlarında düzenlenen kimyasal silah saldırısının ardından yayınlanan korkunç görüntüleri hatırlattı: “Dünya burada bizim ne karar alacağımızı izlemiyor. Nasıl karar alacağımızı izliyor. Açıkçası, Amerika adına birlik olmayı başarıp başaramayacağımızı izliyorlar.”

Komisyonun Demokrat Partili üyesi Eliot Engel, Kerry’ye katıldığını söyledi: “Karşımızdaki sorun Suriye’nin kimyasal silah kullanmasından daha önemli. Burada bir küresel güç olarak Amerika’nın saygınlığından söz ediyoruz.”

Cumhuriyetçi Partili Texas milletvekili Michael McCaul, Suriyeli isyancıların bir bütünlük sergilemediğine dikkati çekti ve askeri operasyonla ilgili kaygılarını dile getirdi: “Esat rejimine müdahalenin, onlar kadar kötü olan radikal İslamcılar’ı güçlendirmesinden korkuyorum. Biz bu filmi daha önce görmüştük.”

Siyasi uzman Stuart Rothenberg’e göre, Temsilciler Meclisi üyelerinden şu ana kadar alınan işaretler, askeri operasyona verilecek onayı imkansız yapmasa da güçleştiriyor: “Başkanların bu tarz oylamalardan önce kendi kol bükme, yalvarma ve söz verme yöntemleri var. Genelde kıl payı amaçlarına ulaşıyorlar. Ama bu her zaman sonuç vermeyebilir.”

Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi Başkanı John Boehner, kısıtlı müdahale kararına destek vereceğini söyledi, diğer üyeleri de kendisine katılmaya çağırdı. Ama Boehner kendi partisi içinde de ciddi muhalefetle karşı karşıya: “Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler, daima parti çizgisine göre hareket etmiyor. Hatta bugünlerde Boehner ne yaparsa yapsın, en az 30-40 Cumhuriyetçi üye tam tersini yapmakla meşgul.”

Rothenberg, bu oylamanın sürpriz ittifaklara gebe olduğu görüşünde: “Çok karmaşık ittifaklar oluşabilir. İzolasyoncularla Libertaryen Cumhuriyetçiler, geleneksek olarak ek savunma harcamalarına hep karşı çıkan liberal Demokrat Partililer’le birleşebilir ve Başkan’a Suriye’ye müdahale yetkisi vermeye karşı çıkabilirler. Karşı tarafta da Cumhuriyetçi, Demokrat ve ılımlı, bir avuç koyu liberal ve koyu muhafazakarın da Başkan’a destek verdiğini göreceğiz.”

Gelecek hafta yeni yasama yılına başlayacak olan Amerikan Kongresi’nde Temsilciler Meclisi ve Senato’nun Suriye konusunda yapacağı oylamaları tüm dünya merakla izliyor olacak.