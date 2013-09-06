T24 LogoT24 Logo
Dünya

Obama'yı Kongre'de çetin mücadele bekliyor

Temsilciler Meclisi’nin 435 üyesinin Suriye oylamasında ne yönde karar vereceğini zaman gösterecek. Uzmanlara göre, Başkan Obama, Kongre’yle en sert mücadelelerinden birini yaşayabilir

06 Eylül 2013 19:40

Dışişleri Bakanı John Kerry, geçen ay Şam yakınlarında düzenlenen kimyasal silah saldırısının ardından yayınlanan korkunç görüntüleri hatırlattı: “Dünya burada bizim ne karar alacağımızı izlemiyor. Nasıl karar alacağımızı izliyor. Açıkçası, Amerika adına birlik olmayı başarıp başaramayacağımızı izliyorlar.”

Komisyonun Demokrat Partili üyesi Eliot Engel, Kerry’ye katıldığını söyledi: “Karşımızdaki sorun Suriye’nin kimyasal silah kullanmasından daha önemli. Burada bir küresel güç olarak Amerika’nın saygınlığından söz ediyoruz.”

Cumhuriyetçi Partili Texas milletvekili Michael McCaul, Suriyeli isyancıların bir bütünlük sergilemediğine dikkati çekti ve askeri operasyonla ilgili kaygılarını dile getirdi: “Esat rejimine müdahalenin, onlar kadar kötü olan radikal İslamcılar’ı güçlendirmesinden korkuyorum. Biz bu filmi daha önce görmüştük.”

Siyasi uzman Stuart Rothenberg’e göre, Temsilciler Meclisi üyelerinden şu ana kadar alınan işaretler, askeri operasyona verilecek onayı imkansız yapmasa da güçleştiriyor: “Başkanların bu tarz oylamalardan önce kendi kol bükme, yalvarma ve söz verme yöntemleri var. Genelde kıl payı amaçlarına ulaşıyorlar. Ama bu her zaman sonuç vermeyebilir.”

Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi Başkanı John Boehner, kısıtlı müdahale kararına destek vereceğini söyledi, diğer üyeleri de kendisine katılmaya çağırdı. Ama Boehner kendi partisi içinde de ciddi muhalefetle karşı karşıya: “Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler, daima parti çizgisine göre hareket etmiyor. Hatta bugünlerde Boehner ne yaparsa yapsın, en az 30-40 Cumhuriyetçi üye tam tersini yapmakla meşgul.”

Rothenberg, bu oylamanın sürpriz ittifaklara gebe olduğu görüşünde: “Çok karmaşık ittifaklar oluşabilir. İzolasyoncularla Libertaryen Cumhuriyetçiler, geleneksek olarak ek savunma harcamalarına hep karşı çıkan liberal Demokrat Partililer’le birleşebilir ve Başkan’a Suriye’ye müdahale yetkisi vermeye karşı çıkabilirler. Karşı tarafta da Cumhuriyetçi, Demokrat ve ılımlı, bir avuç koyu liberal ve koyu muhafazakarın da Başkan’a destek verdiğini göreceğiz.”

Gelecek hafta yeni yasama yılına başlayacak olan Amerikan Kongresi’nde Temsilciler Meclisi ve Senato’nun Suriye konusunda yapacağı oylamaları tüm dünya merakla izliyor olacak.

ETİKETLER

obamakongreçetin mücadeletemsilciler meclisisuriyemüdahaleoylama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24