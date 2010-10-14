-OBAMA'YI "AŞIRI DİNCİ VE EŞCİNSEL" GÖSTEREN KARİKATÜRLER WASHINGTON (A.A) - 14.10.2010 - ABD'de kasım ayında yapılacak kongre seçimleri yaklaşırken, ABD Başkanı Barack Obama'yı "aşırı dinci intihar eylemcisi, eşcinsel, Meksikalı haydut ve mafyacı" olarak gösteren 4 karikatürün yer aldığı afiş tepki toplarken, afişi kimin hazırlattığı ortaya çıkmadı. Kongre seçimlerinin öncesinde, ABD'nin batısındaki Colorado eyaletinde bulunan Grand Junction kentindeki büyük bir reklam panosuna asılmış, üzerinde Obama ile ilgili sözkonusu 4 karikatürün yer aldığı afiş, Demokrat Partililerin tepkisine tepkisine yol açtı. Ayrıca, her karikatürün altına "DemokRATlara oy verin" şeklinde sloganın yer aldığı görüldü. "Demokrat" kelimesi içinde büyük harfle yazılan "RAT", İngilizce sıçan anlamına geliyor. Grand Junction kentindeki Demokrat Parti temsilcisi Martelle Daniels AFP'ye yaptığı açıklamada tepkisini dile getirdi ve "Bu afiş, iğrençliğin de ötesinde bir afiştir" diye konuştu. Afişi Obama'ya karşı "saygısızlık" olarak niteleyen Daniels, bunu hazırlayanları "ırkçılık" ve "eşcinsel düşmanlığı" yapmakla da suçladı. Demokrat Partililerin yanısıra kentin Cumhuriyetçi Partili temsilcileri de afişe tepki gösterdi. Cumhuriyetçi Parti temsilcisi Chuck Pabst, kentin yerel gazetesi "Grand Junction Daily Sentinel'e" verdiği demeçte, afişi "zevksiz ve saygısız" olarak niteledi. Böyle bir afişi kınadığını belirten Pabst, "Birisini böyle bir şekilde rezil etmeye çalışmak, çok çocukça bir hareket" ifadesini kullandı. Obama'nın afişte yer alan karikatürlerinin çizeri ve aynı zamanda Amerikan sağcı Tea Party (Çay Partisi) hareketinin karikatür çizeri Paul Snover, AFP'nin sorularını yanıtlamaktan kaçındı ve "Grand Junction Daily Sentinel'e" yaptığı açıklamada, bu afişi ısmarlayan ve kendisine para veren kişinin kimliğini açıklayamayacağını belirtti. Afişin asıldığı reklam panosunun sahibi, kentin işadamı Dennis Lucas ise panonun kime kiralandığını söyleyemeyeceğini ifade etti. Colorado eyaletinde bulunan ve içinde Grand Junction kentinin de yer aldığı Mesa bölgesine, aşırı muhafazakar Tea Party hareketine bağlı örgütlerin hakim olduğu belirtiliyor. Çoğu Cumhuriyetçiler'in safında yer alan, orta yaş ve üzeri kişilerden oluşan Obama karşıtı Tea Party hareketinin üyeleri, devletin ve kamu harcamalarının küçülmesini, vergilerin azaltılmasını istiyor. Hareketin üyeleri, Obama tarafından hayata geçirilen sağlık reformu ve ekonomiyi canlandırma paketlerine "sosyalist" olduğu gerekçesiyle karşı çıkıyor ve aynı zamanda ABD'nin güvenlik, egemenlik ve huzuruna yöneltilen her türlü tehlikeye karşı savaştığını iddia ediyor. Tea Party, adını, 1773'te İngiltere'nin uyguladığı vergilere karşı Boston Limanında yapılan protestolardan alıyor. Yaklaşık 240 yıl önceki protestoda, katılımcılar çaylarını denize dökerek vergileri protesto etmişlerdi.