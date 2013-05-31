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Dünya

Obama'ya zehirli mektup mu gönderildi?

New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg'e dün gönderilen zehirli madde içeren mektubun benzeri bugün ABD Başkanı Barack Obama'ya gönderildi

31 Mayıs 2013 12:14

ABD Başkanı Barack Obama'ya bir kez daha zehirli madde içerdiğinden şüphe edilen bir mektup gönderildi. Benzer bir mektup dün New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg'e gönderilmişti.
 
ABD gizli servisi, Başkan Barack Obama'ya zehirli madde içeren şüpheli bir mektup gönderildiğini doğruladı. ABD basını, mektupta zehirli "risin" maddesinin olduğunu belirtti.

FBI'ın anti terör biriminin, Obama'ya gönderilen mektubu incelediği ifade edildi. "Risin" maddesi içerdiği belirtilen mektup nefes darlığına neden oluyor, küçük bir dozunun yutulmasının dahi ölümcül olabileceği ifade ediliyor.


Bloomberg de hedefte


ABD'nin New York kenti Belediye Başkanı Michael Bloomberg de dün benzer bir saldırıya hedef olmuştu. New York polisi, Belediye Başkanı Michael Bloomberg'e gönderilen şüpheli bir mektup üzerinde yapılan ilk incelemelerin, mektupta zehirli risin maddesi bulunduğunu gösterdiğini açıklamıştı.

Polis, risin tespit edilen bir diğer mektubun da Bloomberg'in kurduğu, merkezi Washington'da bulunan "Yasadışı Silahlara Karşı Belediye Başkanları" grubuna gönderildiğini belirtmişti. Kim tarafından yazıldığı araştırılan mektuplar üzerinde kapsamlı araştırma yapılacağı ifade edilmişti.


Üst düzey yetkililere gönderilmişti


ABD'de geçtiğimiz Başkan Barack Obama'ya, Cumhuriyetçi Parti Mississippi Senatörü Roger Wicker'a ve Mississippi'de bir hakime gönderilen mektupların da zehirli risin maddesi içerdiği, yapılan ayrıntılı laboratuvar testlerinden sonra kesinleşmişti. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınmıştı.

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