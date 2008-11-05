Obama'ya 'Türk kökenli başkan' benzetmesi

ABD başkanlık seçiminde siyahi aday Barack Obama'nın ezici bir çoğunlukla başkan seçilmesi Avusturya'da da büyük yankı yarattı.



Avusturya devlet televizyonu (ORF) başkanlık seçimi nedeniyle normal yayın akışını değiştirerek gece yarısından itibaren sürekli seçim haberleri verdi.



Barack Obama'nın ezici bir çoğunlukla seçimi kazanmasını ORF'e değerlendiren tarihçi Günther Bischof, "Obama'nın başkan seçilmesi Türk kökenli birinin günün birinde Avusturya'ya başbakan olması gibi bir şey" dedi.



Çok şaşırtıcı gelmiş!



Gerek Amerikalıların gerekse diğer ulusların Obama'nın kesinlikle kazanacağını tahayyül bile edemediklerini öne süren Bischof, "Kimsenin gerçekten inanmadığı bir olay gerçekleşti ve Obama başkan seçildi. Bu olay, Türk kökenli veya ailesinin bir bölümü Türk bir bölümü Avusturyalı olan birinin kuşaklar sonrası Avusturya'da başbakan seçilmesi kadar ilginç ve şaşırtıcı bir şey" diye konuştu.



Avusturyalı tarihçi Prof.Günther Bischof, bir soru üzerine, "Tıpkı Obama seçiminde olduğu gibi Avusturyalıların da kuşaklar sonrası Türk kökenli birinin ülkede başbakan seçilebileceğine ihtimal veremediğini" kaydetti.