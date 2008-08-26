Obama'ya suikast girişimi

ABD'de, Demokrat Parti'nin Ulusal Kongresi, ilk gün toplantılarını tamamlarken, kongrenin yapıldığı Denver kentinde yerel medya, Demokrat Parti'nin başkan adaylığını garantileyen Barack Obama'ya suikast düzenlemeyi planladığı iddiasıyla 4 kişinin polis tarafından tutuklandığını duyurdu.



Denver'da yayın yapan yerel CBS4 televizyonu, en az 4 kişinin Obama'ya, Demokrat Parti'nin başkan adaylığını resmen alacağı perşembe günü suikast düzenlemeyi planladığı gerekçesiyle polis tarafından tutuklandığını belirtti. CBS4 televizyonuna göre yetkililerin, ilerleyen saatlerde bu konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenlemesi öngörülüyor.



700 metre meafeden vuracaklardı



Obama'nın perşembe gecesi resmen partinin başkan adaylığını alması ve bir konuşma yapması planlanıyor. Yerel medyaya göre, polisin yakaladığı şüpheliler, muhtemelen yaklaşık 650-700 metre uzaktan, özel bir tüfekle Obama'yı vuracaktı. Tutuklu şahısların şimdilik, uyuşturucu ve silah taşıma suçlarından hapiste olduğu belirtildi. Tutuklananlardan birinin, Obama'yı vurma niyetini polise itiraf ettiği söyleniyor.



Yerel basına göre polis pazar sabahı, 28 yaşındaki Tharin Gartrell adlı şahsı, kiralık bir kamyoneti kullandığı sırada, kötü araba kullandığı gerekçesiyle durdurdu. Polis araçta, çok uzun mesafeden atış yapmaya imkan sağlayan dürbünlü iki tüfek, kamuflaj kıyafeti, walkie-talkie, kurşun geçirmez yelek, sahte kimlik belgeleri ve uyuşturucu haplar buldu. Tüfeklerden birinin Kansas eyaletine kayıtlı ve çalıntı olduğu anlaşıldı.



Gamalı haçlı yüzük takıyordu



Güvenlik güçleri, Gartrell'in kaldığı Cherry Creek adlı otele gitti. Gartrell'in suç ortağı olduğu belirtilen kişi, otelin altıncı katındaki odasının penceresinden aşağı atladı. Sadece ayak bileğinde kırıkla kurtulan kişi, polis tarafından kısa sürede yakalandı.



Yerel medya kaynaklarına göre, kendini pencereden atan kişi, üzerinde gamalı haç bulunan bir yüzük takıyor ve bu da beyaz ırkın üstünlüğüne inanan örgütlerden birine üye olma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor. Başka bir suç ortağı adam ile onun yanında bulunan bir kadının da tutuklandığı belirtiliyor.



Kazanırsa ilk siyah başkan olacak



Gizli Servis, Federal Soruşturma Bürosu FBI ve terörizmle mücadele özel güçlerinin, ortak bir soruşturma yürüttüğü de haberler arasında. Denver'daki yerel Adalet Bakanı'nın, bir basın toplantısı düzenleyerek daha fazla bilgi vermesi bekleniyor. Yerel Denver Post ve Rocky Mountain News adlı gazetelerin de suikast haberlerine yer verdiği belirtiliyor.



Obama, 4 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimini kazanırsa, ülkenin ilk siyah başkanı olacak. Demokrat Parti içinde Obama'nın adaylık yarışındaki en büyük rakibi Hillary Clinton, yarıştan daha erken çekilmesi yönündeki telkinlere karşılık bir gazeteye verdiği röportajda, Demokrat Partili John F. Kennedy'nin suikasta kurban gitmesinin ardından olayların beklenmedik bir seyir aldığını hatırlatıp, son ana kadar her şeyin mümkün olduğunu ima edince, affedilmez bir gaf yapmakla eleştirilmişti. (AA)

