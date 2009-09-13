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Dünya

Obama'ya sosyalizm protestosu

ABD'nin dört bir yanından başkente gelen onbinlerce kişi, Obama'yı ülkeyi ‘sosyalizme sürüklemekle’ suçlayıp protesto etti.

13 Eylül 2009 03:00

ABD'nin dört bir yanından başkente gelen onbinlerce kişi, Obama'yı ülkeyi ‘sosyalizme sürüklemekle’ suçlayıp protesto etti.

ABD Başkanı Barack Obama’nın, sağlık reformu tasarısı tartışılmaya devam ediyor. Son olarak, Beyaz Saray önünde toplanan göstericiler, sağlık reformu tasarısını eleştiren sloganlar atarak, dövizler taşıyarak Kongre binasının önüne kadar yürüdü.

Göstericiler, Obama'yı ülkeyi "sosyalizme sürüklemekle" suçladı.

Göstericilerden biri, AFP muhabirine, "Yapılanlar komünist ülkelerde gördüklerimi hatırlatıyor. Komünizm başka yerlerde yürümedi, burda da yürümeyecek" dedi.

Göstericiler, sağlık projesinin yanı sıra ekonomik sorunları ve vergileri protesto etti. Pankartların birinde, "Hür doğdu, vergilendirilerek öldü" yazısı dikkati çekti.

Gösterinin; vergilerin azaltılmasını, devletin küçültülmesini ve daha fazla ekonomik serbestiyet tanınmasını talep eden "Freedomworks" adlı hareket tarafından düzenlendiği bildirildi.

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