Obama'ya sosyalizm protestosu

ABD'nin dört bir yanından başkente gelen onbinlerce kişi, Obama'yı ülkeyi ‘sosyalizme sürüklemekle’ suçlayıp protesto etti.
ABD Başkanı Barack Obama’nın, sağlık reformu
tasarısı tartışılmaya devam ediyor. Son olarak, Beyaz Saray önünde
toplanan göstericiler, sağlık reformu tasarısını eleştiren sloganlar
atarak, dövizler taşıyarak Kongre binasının önüne kadar yürüdü.
Göstericiler, Obama'yı ülkeyi "sosyalizme sürüklemekle" suçladı.
Göstericilerden
biri, AFP muhabirine, "Yapılanlar komünist ülkelerde gördüklerimi
hatırlatıyor. Komünizm başka yerlerde yürümedi, burda da yürümeyecek"
dedi.
Göstericiler, sağlık projesinin yanı sıra
ekonomik sorunları ve vergileri protesto etti. Pankartların birinde,
"Hür doğdu, vergilendirilerek öldü" yazısı dikkati çekti.
Gösterinin;
vergilerin azaltılmasını, devletin küçültülmesini ve daha fazla
ekonomik serbestiyet tanınmasını talep eden "Freedomworks" adlı hareket
tarafından düzenlendiği bildirildi.