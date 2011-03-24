Obama'ya soru: Libya'daki amacını ne?

T24 - ABD Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner'den Obama'ya mektup gitti. Libya'daki misyonun kongreye ve halka açıklanmasını isteyen Boehner, cevap bekleyen bazı sorular sordu.



ABD Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner, ABD Başkanı Barack Obama'ya mektup yazarak, "Amerikan askeri kaynaklarının Libya'ya, oradaki misyon açıkça tanımlamadan konuşlandırılmasından rahatsızlık duyduğunu" belirtti.



Boehner, mektubunda Başkan Obama'dan, hem Amerikan halkına hem de Kongre'ye, Libya'daki misyona dair açık bir değerlendirme sunmasını istedi.



Boehner, "Libya'daki askeri misyon tamamlandıktan sonra Kaddafi'nin iktidarda kalmaya devam etmesi kabul edilebilir bir sonuç mudur? Eğer değilse Kaddafi iktidardan nasıl uzaklaştırılacak?"ın da aralarında bulunan sorular yöneltti.





Boehner mektubunda, şunları kaydetti:



"Ben ve Temsilciler Meclisi'nin birçok üyesi, Amerikan askeri kaynaklarının, Libya'daki misyonun ve bu misyonun başarılmasında ABD'nin rolünün ne olduğunun Amerikan halkı, Kongre ve askerlerimize açıkça tarif edilmeden Libya'ya konuşlandırılmasından rahatsızız.



Yönetiminizin üyeleri tarafından Amerikan halkına yönelik, sınırlı ve bazen de çelişkili izahatlar, Libya'daki misyonumuz konusunda birçok temel sorunun yanıtsız kalmasına neden oldu. Oysa yönetiminiz, aynı konularda, BM ve Arap Birliği gibi yabancı kuruluşlarla ayrıntılı istişarelerde bulundu.



Amerikan halkına ve Kongre'ye de Libya'daki misyonumuzun boyutu, amacı ve maksadı ile bu misyonun nasıl başarılacağı konusunda açık ve sağlam bir değerlendirme sunacağınızı umuyorum."



Libya'ya askeri müdahaleye yetki veren BM Güvenlik Konseyi kararının, "Amerikan siyasi ve askeri stratejisinin yerine geçemeyeceğini" belirten Boehner, mektubunda Libya operasyonu sırasında bir Amerikan uçağının düşmesini de hatırlattı.





OBAMA'YA SORULAR



"ABD'nin 'Kaddafi gitmeli' siyasetiyle BM Güvenlik Konseyi'nin rejim değişikliğini hedef almayan kararı arasında çelişki olduğunu" kaydeden Boehner'in, mektubunda yer verdiği soruların bazıları şöyle sıralanıyor:



"Libya'daki askeri misyon tamamlandıktan sonra Kaddafi'nin iktidarda kalmaya devam etmesi kabul edilebilir bir sonuç mudur? Eğer değilse Kaddafi iktidardan nasıl uzaklaştırılacak?



Misyonun sonraki aşamasında hangi koalisyon ortaklarının öncülüğü devralacağını biliyor muyuz?



İdare, sorumluluk ve komuta zincirine dair açık çizgiler var mı?



Misyonun siyasi hedefleri konusunda, Amerikalılar gibi, birçok koalisyon ortağımızın da kafası net değil. Eğer koalisyon dağılırsa, Amerikan ordusu daha fazla rol almayı mı üstlenecek? Yoksa biz de mi ayrılacağız?



Muhalefet güçleriyle bir temas stratejisi var mı? Eğer Libya'daki ihtilaf uzun bir savaşa dönüşürse, muhalefet güçleriyle temaslar konusunda yönetiminizin hedefleri nelerdir ve Libya'da olası bir yeni rejimin, yönetimimizce tanınması için hangi standartları karşılaması gerekmektedir?"



Boehner, ayrıca "Amerikan askerlerini Libya'daki operasyona göndermeden önce Kongre liderlerine danışılmamasının da üzücü olduğunu" belirtti.







