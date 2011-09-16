-Obama'ya sert eleştiri WASHINGTON (A.A) - 16.09.2011 - ABD'de gelecek yıl düzenlenecek başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin aday adayı Rick Perry, ABD Başkanı Barack Obama'yı İsrail ile arasına mesafe koymakla eleştirdi. Anketlere göre Cumhuriyetçi aday adayları arasında ilk sırada görünen Perry, ABD'nin saygın gazetelerinden The Wall Street Journal'a Obama'nın İsrail politikalarını eleştiren bir makale yazdı. Makalesinde, İsrail'in, kendisini yok etmek isteyen "hasmane komşular" ve "terör örgütleri" tarafından çevrili olduğuna işaret eden Perry, şunları yazdı: "İsrail'in hayatı hiçbir zaman kolay olmadı. Bugün, sıkıntılar daha da büyüyor. İsrail, Türkiye'nin giderek artan düşmanlığıyla karşı karşıya. Mısır'la 30 yıldır sürdürdüğü barış tehlikeye girmiş durumda. İran, liderlerinin İsrail'i yok etmek için kullanma sözü verdiği nükleer silahlar peşinde. Hizbullah ve Hamas'tan İsrailli sivillere yönelik terörist saldırılar devam ediyor. Ve şimdi de, Filistin, BM tarafından bağımsız devlet olarak tanınma girişimiyle, İsrail'le üzerinde müzakere edilmiş bir çözüm olasılığını yok etmeye niyetli." Filistinlilerin BM'de devlet olarak tanınma gayreti içine girmesinden ABD'nin dış politika "hatalarını" sorumlu tutan Perry, "Obama yönetiminin hataları Filistinlilere cesaret verdi" ifadesini kullandı. Perry, makalesinde "Filistinlilerin ABD üzerinden dolaylı müzakereler yürütülmesi talebini kabul etmek hataydı. Bundan daha da büyük hata, Başkan Obama'nın İsrail ile arasına mesafe koyması ve Suriye ile İran gibi düşmanca rejimlerle diyalog arayışı içine girmesiydi" değerlendirmesine yer verdi. ABD'nin, Filistinlilerinin gelecek haftaki BM Genel Kurulu'nda bağımsız devlet olarak tanınma girişimini veto etme kararına destek veren Perry, bununla birlikte Amerikan yönetimine Filistinlilere yapacağı yardımları, İsrail'le müzakere etmek istemesi koşuluna bağlaması çağrısında bulundu.