Obama’ya özel afiş!

T-box, Türkiye ziyareti kapsamında dün Ankara’dan İstanbul’a gelen ABD Başkanı Barack Obama’yı, havaalanından otele giden yol kenarlarındaki bilboard’larla (reklam panoları) karşıladı.



Boyner Holding’in sıkıştırılmış ürün sunan markası T-box, Obama’nın Amerika’da uyguladığı seçim kampanyasına atıfta bulunan afişleri kullanarak esprili bir kampanya yaptı.



Boyner Holding’in “yaramaz markamız” dediği T-Box, üzerinde “Hope dedik, tek umudunuz T-Box” yazılı afişi Atatürk Havalimanı’ndan Çırağan Sarayı’na kadar sahil yolunda yer alan 8 noktaya yerleştirdi.



“Hope” kelimesi ‘umut’ anlamına geliyor. Obama’nın seçim dönemindeki kampanyasında hazırlanan ‘hope’ adlı dijital fotoğraf ve posterler tüm dünyada büyük ilgi görmüştü.

