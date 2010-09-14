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Dünya

Obama'ya küfür etti ABD'ye girmesi yasaklandı

ABD Başkanı Barack Obama'ya küfür ve tehdit içeren e-posta gönderen 17 yaşındaki İngiliz gencin ömür boyu ABD'ye girmesi yasaklandı.

14 Eylül 2010 03:00

T24 - ABD Başkanı Barack Obama'ya küfür ve tehdit içeren e-posta gönderen 17 yaşındaki İngiliz gencin ömür boyu ABD'ye girmesi yasaklandı. Luke Angel isimli genç, gönderdiği e-postada Obama'ya "p..t" dediğini söyledi.


İngiltere'nin Bedfordshire bölgesinin Silsoe köyünde yaşayan 17 yaşındaki Luke Angel, 11 Eylül saldırılarıyla ilgili bir programı izledikten sonra Beyaz Saray'a küfür ve tehdit içeren e-posta gönderdi.


Angel'in ABD başkanına gönderdiği e-posta, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI'ı harekete geçirdi. FBI dedektifleri, e-postanın binlerce kilometre uzaklıkta bulunan İngiltere'nin Bedfordshire bölgesinin Silsoe köyündeki bir evden gönderildiğini tespit etti ve İngiliz polisi ile irtibata geçerek yardım istedi.


FBI'ın verdiği adrese giden İngiliz polisi, küfürlü e-postayı 17 yaşındaki kolej öğrencisi Luke Angel'in gönderdiğini tespit etti. Polis, genç adama ABD'ye ömür boyu girmesi yasak olan kişiler listesine alındığını söyledi.



'Sarhoştum'

Bedfordshire On Sunday gazetesine konuşan Angel, e-postayı gönderdiği akşam aşırı alkollü olduğunu söyledi. Angel, "Sarhoş olduğum için tam olarak ne yazdığımı hatırlamıyorum ama sanırım Obama'ya p..t dedim. Aptalca bir hareketti. İnsan gençken böyle şeyler yapıyor" diye konuştu.


Angel, yasakla ilgili olarak ise, "Polis evimize geldi ve bana fotoğrafımı göstererek, ömür boyu Amerika'ya giremeyeceğimi söyledi. Benim umurumda değil. Fakat annem ve babam çok kızgın" dedi.


Angel'in Beyaz Saray'a küfür ve tehdit içeren e-posta gönderdiğini açıklayan Bedfordshire polisi, genç İngiliz hakkında soruşturma açılmayacağını belirtti.


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