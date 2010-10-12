-OBAMA'YA KİTAP FIRLATILDI WASHINGTON (A.A) - 11.10.2010 - ABD Başkanı Barack Obama'ya ara seçim kampanyası kapsamında gittiği Philadelplia'da kitap fırlatıldı. Gizli Servis yetkilileri, "Coşkulu erkek destekçisinin", konuşma yaptığı sırada kitabı Obama'ya doğru fırlattığını belirtti. Yapılan soruşturma sonunda, protestocu değil, tam tersine Obama'nın "coşkulu destekçisi" olduğunun anlaşılmasından sonra kitabı fırlatan kişinin serbest bırakıldığı açıklandı. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, kendi yazdığı kitabı fırlatan Obama hayranının amacı, kitabının Başkan tarafından okunmasını sağlamak. Olayın farkına bile varmayan Obama'nın olayın ardından çevresindekilerle el sıkıştığı belirtildi.