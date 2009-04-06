Obama'ya Kayseri menüsü

ABD Başkanı Obama, Ankara temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Çankaya Köşk’ünde çalışma yemeğinde bir araya geldi.



Cumhurbaşkanı Gül’ün Obama’nın onuruna verdiği çalışma yemeğinin menüsü, zengin Türk mutfağını yansıttı. Kayserili olan Cumhurbaşkanı Gül’ün Obama için hazırlattığı menüde Kayseri mutfağına has yemekler de vardı.



Çalışma yemeğinde, şarap olarak ise 2006 Corvus Teneia (Beyaz) ve Doluca Sarafin Cabernet Sauvignon seçildi.



İşte Cumhurbaşkanı Gül’ün Obama menüsü:



Vişneli Yaprak Sarması,



Peynirli Su Böreği ve İçli Köfte,



Tavada Pişirilmiş Lagos,



Deniz Börülcesi,



Enginarlı Mantı ve Limon Kremalı Safran Sosu ile



Fıstıklı Baklava, Nevzine, Kaymaklı Ayva Tatlısı,



Çay/Kahve.

