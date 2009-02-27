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Dünya

Obama'ya HIV'li mektup postalanmış

Etiyopyalı bir akıl hastasının aralık ayında Obama'ya içinde HİV virüslü kurumuş kanının bulunduğu bir mektup gönderdiği ortaya çıktı.

27 Şubat 2009 02:00

Etiyopyalı bir akıl hastasının aralık ayında Obama'ya içinde HİV virüslü kurumuş kanının bulunduğu bir mektup gönderdiği ortaya çıktı.

ABD'de Etiyopyalı bir akıl hastasının Aralık ayında Obama'ya içinde HİV virüslü kurumuş kanının bulunduğu bir mektup gönderdiği bildirildi.

AFP'nin kopyasını ele geçirdiği adli belgelerde, Etiyopyalı genç mültecinin 29 Aralıkta Illinois'teki Springfield'de direniş göstermeden yakalandığı ve sorgusunda Obama'ya gönderdiği mektuba biraz toz, kendi kanı, Etiyopya'daki Bali'de çekilmiş bir fotoğraf, Chicago'da 4 Kasımdaki seçim gecesi için Grant Park'a giriş bileti ve başka belgeler koyduğunu kabul ettiği belirtildi.

Adı açıklanmayan Etiyopyalının tıraş bıçağıyla parmağını keserek mektuba sürdüğünü söylediği ve yapılan inceleme sonunda kanın kimse için risk oluşturmadığının anlaşıldığı belirtilirken, HIV virüsü taşıyan gencin çok hasta olduğunu ve hükümetten yardım almak için böyle bir eylemde bulunduğu belirttiği kaydedildi.

Adli belgeler göre, Beyaz Saray'a 2 mektup daha gönderildi, ancak Etiyopyalı genç, bu 2 mektubu kendisinin göndermediği belirtti.

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