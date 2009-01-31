Obama'ya göre 'felaket'

ABD'de geçen yıl son çeyrekte yüzde 3,8 daralan ABD ekonomisinin içinde bulunduğu durgunluk, Barack Obama'ya göre "devam eden bir felaket".



ABD ekonomisi geçen yılın 4. çeyreğinde son 25 yılın en kötü çeyrek yıl performansını gösterdi.



Ekonomik krizle savaşmayı birinci önceliği olarak gören Obama, "yıkıcı" olarak tarif ettiği ekonomik krizden çıkmak için harcanacak milyarlarca dolarlık yeni stratejinin genel çerçevesinin önümüzdeki günlerde açıklanacağınıbildirdi.



Obama, ekonomiyi canlandırması ve kredi akışını yeniden sağlaması amaçlanan yeni planla, Amerikalılar üzerindeki tutsat (mortgage) maliyetlerinin azaltmaya yardımcı olacakları sözü verdi. Obama, Hazine Bakanı Tim Geithner'in yeni stratejiyi açıklayacağını kaydetti.



Obama, mortgage maliyetlerini düşürmeye ve küçük işletmelere verdikleri kredileri genişleterek yeni istihdam olanacakları yaratmaya yardımcı olacaklarını söyledi.



Bu hafta Wall Street şirketlerinin yöneticilerine 2008 yılı için 18,4 milyar dolarlık bonus dağıttıklarını öğrendiklerini ifade eden Obama, Amerikan halkının, bu tür bir küstahlığı ve açgözlülüğü mazur görmeyeceğini veya tolere etmeyeceğini belirtti.



Obama, Amerikalıların, ekonominin iyileşmesini sağlamanın aylar değil yıllar alacağını bildiğini söyledi.



Barack Obama, planın ayrıntılarına veya ne zaman netleşeceği konularına açıklık getirmezken, Beyaz Sözcüsü Robert Gibbs, mali düzenlemeler konusunda önümüzdeki hafta bir toplantı yapılacağını bildirdi.



ABD'de iktidardaki Demokrat Parti, 188'e karşı 244 oyla Temsilciler Meclisi'nden 819 milyar dolarlık yardım paketini geçirdi.



Paketle, 100 milyar dolarlık pay hastanelerin ve hekimlerin donatısına ayrılırken, yoksul kesime de "kolay sigorta imkanı" sağlanacak.



275 milyar dolarlık vergi indirimi içeren paket, 544 milyar doları da başta sağlık sektörü olmak üzere toplu taşıma ve bayındırlık gibi kamu hizmetlerine aktarmayı hedefliyor.



Cumhuriyetçiler paketi fazlasıyla pahalı ve işlevsiz bularak oylamada onay vermedi.

