Obama'ya eski bakanından sert eleştiriler

ABD'nin eski Savunma Bakanı Robert Gates, gelecek hafta piyasaya çıkacak kitabında, ABD Başkanı Barack Obama'nın özellikle Afganistan savaşı konusundaki liderliği ve stratejisine sert eleştiriler yöneltiyor.

Washington Post gazetesinde yer alan habere göre, hem Obama döneminde hem de bir önceki Başkan George W. Bush döneminde Savunma Bakanlığı yapan Gates, 14 Ocak'ta piyasaya çıkacak "Duty: Memoirs of a Secretary at War" (Görev: Savaştaki Bir Bakanın Anıları) adlı kitabında, 2010 yılı başlarında, Başkan'ın, "kendi stratejisine inanmadığını, bu savaşı kendi savaşı olarak görmediğini, onun için tek önemli şeyin, oradan çıkmak olduğu" yönünde kanaate vardığını belirtiyor.

Eski bir savunma bakanının, dışarıya asker göndermiş, aynı zamanda başkomutan olan bir ABD başkanına yöneltebileceği en sert eleştirileri içeren kitabında Gates, Obama'nın kendi yönetiminin Afganistan'daki savaşa yönelik politikasına pek inanç beslemediğini ve bu politikanın başarılı olabileceğinden bile şüphe duyduğunu kaydediyor.

Gates, "Obama'nın askerlere desteğinden hiçbir zaman şüphe duymadım, sadece onların misyonuna olan desteğinden şüphe duydum" ifadesini kullanıyor.

Eski savunma bakanın eleştirilerinden ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ve Obama'nın ekibinden bazı üst düzey isimler de nasibini alıyor.

Hatta bu isimlere karşı, eleştiriden öte direkt suçlayıcı bir yaklaşım sergileyen Gates, kitabında Biden'ı, ordu yönetimini itibardan düşürmekle suçlarken, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Tom Donilon ve o dönem Beyaz Saray'da savaşlardan sorumlu koordinatör Douglas Lute'u da "askeri liderlere karşı agresif, şüpheci ve bazen onları küçümser ve hakaret eder tarzda sorgulama" gibi davranışları sergilemekle eleştiriyor.

Gates, ABD Kongresi ve kültürünü de "gerçekten çirkin" diye niteliyor.

Beyaz Saray'dan yanıt

Öte yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Caitlin Hayden, Gates'in kitabındaki iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, Başkan Obama'nın Gates'in fikirlerine katılmadığını kaydetti.

Obama'nın, hem savunma bakanı olarak hem de ülkesine hayat boyu sunduğu hizmetlerden dolayı Gates'e minnettarlık duyduğunu belirten Hayden, Obama'nın ulusal güvenlik ekibindeki görüş farklılıklarını memnuniyetle karşıladığını ve bunların onun seçeneklerini genişletip politikalarını zenginleştirdiğini vurguladı.

Obama'nın, Gates'in değerlendirmelerine katılmadığını ifade eden Hayden, Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın da önde gelen devlet adamlarından biri olduğunu ve ABD'nin dünyadaki liderliğinin ilerletilmesine katkı sağladığını bildirdi.