T24 LogoT24 Logo
Dünya

Obama'ya eski bakanından sert eleştiriler

George W. Bush ve Obama dönemlerinde Savunma Bakanlığı yapan Robert Gates sert eleştirilerini, yakında piyasaya çıkacak kitabıyla yapıyor

08 Ocak 2014 08:47

ABD'nin eski Savunma Bakanı Robert Gates, gelecek hafta piyasaya çıkacak kitabında, ABD Başkanı Barack Obama'nın özellikle Afganistan savaşı konusundaki liderliği ve stratejisine sert eleştiriler yöneltiyor.

Washington Post gazetesinde yer alan habere göre, hem Obama döneminde hem de bir önceki Başkan George W. Bush döneminde Savunma Bakanlığı yapan Gates, 14 Ocak'ta piyasaya çıkacak "Duty: Memoirs of a Secretary at War" (Görev: Savaştaki Bir Bakanın Anıları) adlı kitabında, 2010 yılı başlarında, Başkan'ın, "kendi stratejisine inanmadığını, bu savaşı kendi savaşı olarak görmediğini, onun için tek önemli şeyin, oradan çıkmak olduğu" yönünde kanaate vardığını belirtiyor.

Eski bir savunma bakanının, dışarıya asker göndermiş, aynı zamanda başkomutan olan bir ABD başkanına yöneltebileceği en sert eleştirileri içeren kitabında Gates, Obama'nın kendi yönetiminin Afganistan'daki savaşa yönelik politikasına pek inanç beslemediğini ve bu politikanın başarılı olabileceğinden bile şüphe duyduğunu kaydediyor.

Gates, "Obama'nın askerlere desteğinden hiçbir zaman şüphe duymadım, sadece onların misyonuna olan desteğinden şüphe duydum" ifadesini kullanıyor.

Eski savunma bakanın eleştirilerinden ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ve Obama'nın ekibinden bazı üst düzey isimler de nasibini alıyor.

Hatta bu isimlere karşı, eleştiriden öte direkt suçlayıcı bir yaklaşım sergileyen Gates, kitabında Biden'ı, ordu yönetimini itibardan düşürmekle suçlarken, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Tom Donilon ve o dönem Beyaz Saray'da savaşlardan sorumlu koordinatör Douglas Lute'u da "askeri liderlere karşı agresif, şüpheci ve bazen onları küçümser ve hakaret eder tarzda sorgulama" gibi davranışları sergilemekle eleştiriyor.

Gates, ABD Kongresi ve kültürünü de "gerçekten çirkin" diye niteliyor.

 

Beyaz Saray'dan yanıt

 

Öte yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Caitlin Hayden, Gates'in kitabındaki iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, Başkan Obama'nın Gates'in fikirlerine katılmadığını kaydetti.

Obama'nın, hem savunma bakanı olarak hem de ülkesine hayat boyu sunduğu hizmetlerden dolayı Gates'e minnettarlık duyduğunu belirten Hayden, Obama'nın ulusal güvenlik ekibindeki görüş farklılıklarını memnuniyetle karşıladığını ve bunların onun seçeneklerini genişletip politikalarını zenginleştirdiğini vurguladı.

Obama'nın, Gates'in değerlendirmelerine katılmadığını ifade eden Hayden, Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın da önde gelen devlet adamlarından biri olduğunu ve ABD'nin dünyadaki liderliğinin ilerletilmesine katkı sağladığını bildirdi.

ETİKETLER

obamarobert gateseski bakanısert eleştirilersavun bakanıafganistan savaşıliderlik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24