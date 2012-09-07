Obama'ya 'Ergenekon' mektubu

Avukat Serdar Öztürk, sanığı olduğu Ergenekon davasıyla ilgili ABD Başkanı Barack Obama’ya bir şikayet mektubu yolladı. Mektupta Ergenekon davasına konu belgelerin ‘sahte ve ABD istihbarat örgütleri kaynaklı’ olduğu belirtildi.

Öztürk, mektubunda Obama'dan Ergenekon faaliyetlerini icra ettiklerini iddia ettiği istihbarat örgütleri hakkında şikayette bulundu.

Mektupta, “Türkiye'de Ergenekon adı ile yürütülen ve yasal bir süreçmiş gibi açıklanan faaliyetleri, ABD kaynaklı Pentagon, TTIC ve CIA görevlileri tarafından icra ediliyor" ifadesi yer aldı.

'Yerli Guantanamo yaratıldı'

Operasyonlarda kaynağı ABD istihbarat örgütleri olan, sahte belgelerle Türkiye'de ABD'nin savaş politikalarına karşı olan gazeteci, siyasetçi, yazar, hukukçu ve askerlein tutuklandığını belirten Öztürk, "Ülkemizde yerli bir Guantanamo yaratılmıştır" dedi.

Öztürk, Obama’dan sözkonusu ABD istihbarat servisleri hakkında senato soruşturması açılmasını talep etti.

Mektubun Beyaz Saray’a ulaştığına dair belgenin dava avukatlarına ulaştığı belirtildi.