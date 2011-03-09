-OBAMA'YA DESTEK DÜŞÜYOR WASHINGTON (A.A) - 09.03.2011 - Reuters haber ajansı ile Ipsos adlı araştırma kuruluşunca düzenlenen bir ankete göre, ABD'nin yanlış yolda olduğunu düşünen Amerikalıların sayısı, ABD Başkanı Barack Obama'nın göreve başladığı Ocak 2009'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Ankete göre, ülkenin doğru yolda olduğunu düşünen Amerikalıların sayısı, son bir ayda yüzde 7 oranında azalarak yüzde 31'e gerilerken, yanlış yolda olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 64'e yükseldi. Ipsos yetkilisi Cliff Young, bu oranların, Kuzey Afrika ve Ortadoğu'daki olaylar nedeniyle son haftalarda keskin yükselişe geçen benzin fiyatlarının doğrudan bir sonucu olduğu yorumunda bulundu. Ankete göre, Obama'nın icraatlarını onaylayanların oranı geçen aya göre yüzde 51'lik orandan yüzde 49'a düşerken Obama'nın 2012'de yeniden seçilebilmek için oylarına ihtiyaç duyacağı bağımsız seçmenler arasındaki destek oranı ise yüzde 47'den yüzde 37'ye geriledi. Ankette, Amerikalılara, 2012 başkanlık seçimlerinde adları Cumhuriyetçi Partinin adayları arasında geçen bazı isimlere ilişkin görüşleri de soruldu. Ankete katılanların yüzde 36'sı olası adaylardan, Massachusetts'in eski valisi Mitt Romney hakkında olumlu görüş bildirirken yüzde 59'luk kesim, eski Minnesota Valisi Tim Pawlenty hakkında "ne düşündüklerini bilmediklerini" belirtti. Anket, en fazla tanınan olası başkan adayının ise Temsilciler Meclisinin eski başkanlarından Newt Gingrich olduğunu ortaya koyarken katılımcıların sadece yüzde 26'sı Gingrich'i "bilmediklerini" ifade etti. Washington'daki bütçe tartışmalarıyla ilgili olarak da ankete katılanların yüzde 59'u var olan programlarda kesintiye gidilmesi yönünde görüş bildirirken yüzde 30'luk kesim ise bütçe açığını azaltmak için vergilerin artırılmasını tercih ettiklerini kaydetti.