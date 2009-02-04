Obama’ya bir mektup da Ermeni lobisinden

Yezidilerin ardından Ermeni lobisi de ABD Başkanı Barack Obama ve kongreye soykırım iddialarını tanıma için baskı yapmaya başladı.



Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA), Ermeni asıllı Amerikalıları, ABD Başkanı Barack Obama ve kendi yaşadıkları bölgenin milletvekiline birer mektup yazarak, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını tanımaları yönünde baskı yapmaya çağırdı.



'Tanıma konusunda iyimseriz'



Cumhuriyetçi Parti Illinois milletvekili ve ABD Kongresindeki Ermeni dostluk gurubunun eş başkanı Mark Kirk de, "yeni Kongre ve yeni yönetimle birlikte, tanıma konusunda iyimseriz" dedi.



Nisan ayı yaklaşırken, ABD'deki Ermeni lobi grupları da 1915 olaylarına ilişkin tezlerine destek çabalarını yoğunlaştırıyor. Ermeniler, seçimden önce tezlerini tanıma sözü veren Barack Obama üzerinde baskı kurma gayretinde. Ermeni lobisi ayrıca, ABD'de yaşayan Ermenilerden, bulundukları bölgeyi temsil eden milletvekillerine de Ermeni iddialarını Amerikan Kongresinde tanıma çabalarına destek vermeye çağırmalarını da istiyor.



ANCA'ya açıklamada bulunan milletvekili Kirk, bu yıl içinde, Ermeni tezlerinin tanınması yönünde çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini kaydetti ve Ermeni asıllı Amerikalıları daha aktif olmaya çağırdı.



'Şimdi harekete geçmeliyiz'



ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Savunma Bakanlığının, Ermeni tezlerinin tanınması çabalarını engellemeye çalışacağını belirten Kirk, "Yeni Kongrenin ve yeni başkanlık döneminin en başında daha güçlüyüz. Ne zaman ABD'nin karıştığı bir savaş olsa, 'Zaman yanlış' diyecekler. Ama şimdi harekete geçmeliyiz ve tasarıyı da şimdi sunmalıyız" dedi.



ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın, seçim kampanyası sırasında Ermeni tezleriyle ilgili konuşmalarını dinlediğini belirten Kirk, "Ancak şimdi ABD Dışişleri Bakanı olduktan sonra ne söyleyeceğini görmek isterim" diye konuştu.



Kirk, yeni Başkanla birlikte, emsal oluşturan eski olayların sıfırlandığını ve Ermeni tezlerini destekleyenlerin seslerinin daha yüksek çıkacağını kaydetti.

