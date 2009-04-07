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Obama'ya bıçaklı suikast planı doğru çıktı

Sahte El Cezire kimliğiyle Medeniyetler İttifakı toplantılarına katılacak bir Suriyeli'nin Obama'yı bıçaklayacağı haberi doğru çıktı

07 Nisan 2009 03:00

Sahte El Cezire kimliğiyle Medeniyetler İttifakı toplantılarına katılacak bir Suriyeli'nin Obama'yı bıçaklayacağı haberi doğru çıktı

Obama’ya suikast planı!

Amerikan gizli servisi, Türk polisinin geçtiğimiz cuma günü Suriye asıllı M.G. adlı bir kişinin üzerinde El Cezire televizyonuna ait basın kartıyla yakalandığını açıkladı. 

M.G.'nin uzun süredir İstanbul'da yaşadığı, 3 arkadaşıyla birlikte Medeniyetler İttifakı toplantılarını El Çezire adına izlemek için gerekli akreditasyon işlemlerini yaptığı, Obama'yı burada bıçaklamayı planladığı açıklandı.

Türk polisi tarafından yakalanan saldırganın gizli servis tarafından da sorgulandığı belirtildi. İki gizli servis yetkilisi CNN'e yaptıkları açıklamada, "Bu durumu çok büyük ciddiyetle inceledik. Herşey kontrol altında. Hayat devam ediyor" dedi.

El Cezire'nin Türkiye'deki bürosunda çalışan yetkililer de olay sonrasında polis tarafından sorgulandı. El Cezire Ankara Büro Şefi Yücel El Şerif, "Bu adamı kesinlikle tanımıyoruz. Taşıdığı kimlik de sahte. Ama nasıl kimliğimizin sahtesini yaptı bilemiyoruz" dedi.

Olay sonrasında olası suikastçıların uluslararası basının arasına sızmış olabileceği olasılığı nedeniyle Obama'yı takip eden basın mensupları gittikleri her yerde normalden çok daha sıkı bir aramadan geçirildi.

Gizli Servis sözcüsü Ed Danovan Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, "Şüpheli cuma günü Türk polisi tarafından İstanbul'da yakalandı. Hemen bize de bilgi verildi. Başkan Obama daha Türkiye'ye gelmeden önce gerekli gözaltları yapıldığı için başkan hiçbir tehlike altında kalmadı" dedi.

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