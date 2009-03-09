Obama'nın ziyareti 6-7 Nisan'da

Obama'nın Türkiye ziyareti Atina'yı 'dondurdu'

ANALİZ: Obama gelecek ama ne getirecek?

Türkiye ile yapılacak çok iş var

İspanyol resmi haber ajansı EFE'nin, İspanyol diplomatik kaynaklara dayanarak verdiği haberde, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'un geçtiğimiz hafta sonu Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında açıkladığı Obama'nın, Türkiye ziyaretinin kesinleştiği bildirildi.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero'nun eş başkanlığında BM nezninde yürütülen Medeniyetler İttifakı'nın İstanbul'da yapılacak 2. Forumu'na katılacağı belirtilen Obama'nın, konuşmasını hangi gün yapacağının ise henüz belli olmadığı ifade edildi.Bu arada İspanyol medyası, Zapatero'nun 5 yıl önce ilk başbakan olduğunda aldığı İspanyol askerlerinin Irak'tan geri çekilmesi kararından sonra geçmiş ABD Başkanı Bush ile Zapatero'nun bir kez bile konuşup, ikili görüşme yapmadığına dikkati çekiyor.Nisan ayının ilk haftasında yapılacak dört uluslararası zirvede (2 Nisan Londra G-20 zirvesi, 3-4 Nisan Strasburg ve Kehl NATO zirvesi, 5 Nisan Prag AB zirvesi ve 6-7 Nisan İstanbul Medeniyetler İttifakı zirvesi) Zapatero ile ABD Başkanı Obama'nın görüşüp, fikir alış verişinde bulunma olasıklıları olduğu belirtiliyor.ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden Robert Wood, ABD Başkanı Barack Obama'nın Türkiye'yi ziyaret edecek olmasının büyük önem taşıdığını ve halen ziyaretin ayrıntıları üzerinde çalışıldığını belirterek, "Türkiye, önemli bir müttefik ve Türkiye ile yapılacak çok iş var" dedi.ABD Dışişleri Bakanlığında düzenlediği günlük basın toplantısında, Obama'nın Türkiye'yi ziyaretinin, "ikili ziyaret" olduğunu belirten bir gazeteciye karşılık Wood, "Biz, Başkan Obama'nın Türkiye'ye gitmeye karar vermesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.Wood, sözlerine "Obama'nın Türkiye'ye gidecek olması çok önemli. Bu ziyaretin ayrıntıları üzerinde çalışıyorlar" ifadesini de ekledi.Türkiye'nin, talep edilirse İran ile ABD arasında arabulucuk üstlenmeye istekli olduğu hatırlatılarak ABD'nin, Türkiye'nin aracılığını mı yoksa doğrudan teması mı tercih edeceği sorusuna karşılık Wood, "Bu değerlendirmelerin hala ortasındayız. Ne yapacağımız konusunda spekülasyona girmek istemem" dedi.Wood, "İran hükümetine elimizi uzattık ve bir dizi konuda bu hükümetle angajmana girebilmeyi umuyoruz. Ancak bunun büyük bir kısmı biliyorsunuz, İran ve onun angajmana girme istekliliğine, bizim endişe duyduğumuzu bir dizi alanda davranışını değiştirme istekliliğine dayanıyor" diye konuştu.Irak'taki Amerikan askerlerinin, ülkesi üzerinden çekilmesine Türkiye'nin sıcak baktığı yönündeki bir soruya karşılık Wood, "Bu yöndeki haberleri görmedim" demekle yetindi. Wood, bu yöndeki soruların Pentagon'a yöneltilmesi gerektiğini söyledi.Yunanlı gazeteciler, Türkiye'yi ziyaret edecek Obama'nın, Yunanistan'a da gidip gitmeyeceğini sordu. Robert Wood, Obama'nın gelecekteki yolculuk planlarına ilişkin soruların Beyaz Saray'a yöneltilmesini istedi. Clinton'ın, Yunanistan'ı ziyaretinin planlanıp planlanmadığı sorusuna ise Robert Wood, "Bir noktada gidecektir. Bundan bir şeyler okumaya çalışmayın. Yunanistan önemli bir ABD müttefikidir. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dora Bakoyannis geçen hafta buradaydı. Yunan hükümetiyle de yapacak bir çok işimiz var. Yerinizde olsam, bunlardan sonuçlar çıkarmazdım" ifadesini kullandı.Clinton'ın Ankara ziyaretinde Türk-Yunan meseleleri ve Kıbrıs konusunda neler konuşulduğu sorusu üzerine Wood, "Clinton, Türk hükümeti yetkileriyle çok iyi görüşmelerde bulundu. Türkiye ile üzerinde işbirliği yaptığımız bir dizi konu var. Clinton sanırım bu görüşmelerden çok olumlu duygularla ayrıldı" dedi. Aynı gazetecinin, "Türk-Yunan meseleleri ve Kıbrıs tartışılmadı mı?" sorusuna karşılık Wood, "Dürüst olmak gerekirse birçok toplantılar vardı. Ben hatırlamıyorum. Ama bir daha bakarım" yanıtını verdi.Ermeni meselesinin, Clinton'ın temaslarında ele alınıp alınmadığı da soruldu. Wood, bu meselenin ele alındığını ancak konuşulanların detaylarına girmeyeceğini kaydetti. Clinton'ın, Ermeni meselesi konusunda kişisel görüşlerinin sorulması üzerine Wood, bu konuda da bir tartışmaya girmeyeceğini bildirdi.