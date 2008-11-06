Obama'nın zafer konuşmasının tam metni

ABD'nin yeni başkanı Obama zafer konuşmasını yaptı. ABD'nin 44'üncü başkanlığına seçilen ve ülkenin ilk siyah başkanı olarak tarihe geçen Barack Obama, "Amerika'nın hala her şeyin mümkün olduğu bir ülke olduğundan, kurucularımızın rüyasının günümüzde hala canlı olduğundan hala şüphesi olan, demokrasinin gücünü hala sorgulayan birileri varsa, bu gece size cevaptır!" dedi.

Chicago'da kendisini bekleyen onbinlerce kişilik taraftar topluluğuna, kurşun geçirmez camların arkasından seslenen Obama, ABD başkanlığını kazanmasının ardından ilk zafer konuşmasını gerçekleştirdi.

Obama, ABD'den şüphesi olanlara karşı genç, yaşlı, zengin, fakir, Demokrat Partili, Cumhuriyetçi Partili, siyah, beyaz, Hispanik, Asyalı, Amerikan yerlisi, eşcinsel, eşcinsel olmayan, özürlü ve özürlü olmayan bütün Amerikalılar tarafından, Amerikalılar'ın, sadece bir bireyler topluluğu, kırmızı ya da mavi eyaletler topluluğu olmadığı, daima "Amerika Birleşik Devletleri" olduğu ve olacağı mesajının verildiğini vurguladı.

Dinleyicilerin büyük kısmının, Obama'nın konuşmasını göz yaşları içinde dinlediği görüldü. Obama, "bu seçim, bizim alaycı ve şüphecilere cevabımızdır. Bu gece yaptığımız şey, Amerika'ya değişimi getirdi" dedi.

MCCAIN'E TEBRİK

Cumhuriyetçi Partili rakibi John McCain'den tebrik mesajı aldığını söyleyen Obama, McCain'in seçim kampanyası sırasında uzun ve zorlu bir savaş verdiğini belirtti ve hem McCain'i hem de başkan yardımcısı adayı Sarah Palin'i tebrik etti. Obama, "ülkeyi yenilemek için", onların yardımına da ihtiyaç duyduğuna işaret etti ve kendisine oy vermeyenlerin de başkanı olacağını vurgulayarak uzlaşma mesajı verdi.

EŞİNE VE KIZLARINA TEŞEKKÜR

Obama ile birlikte ABD'nin başkan yardımcısı seçilen Joe Biden'a da teşekkür eden Obama, ABD'nin ilk siyah başbayanı olacak olan eşi Michele Obama'ya da ayrıca teşekkür etti. Kızları Sasha ve Malia'ya da seslenen Obama, "ikinizi de tahmininizin ötesinde seviyorum. Beyaz Saray'a bizimle beraber götüreceğimiz o köpek yavrusunu hakkıyla kazandınız" dedi. Obama'nın kızlarına, zorlu seçim kampanyasının sonunda bir köpek yavrusu almaya söz verdiği yönünde haberler bulunuyordu.

Kanserden ölen anneannesinin bu tarihi günü görememesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Obama, "bütün kızkardeşlerim ve erkek kardeşlerime teşekkür ediyorum" dedi.

Seçim kampanyasının yöneticisi David Plough ve baş strateji uzmanı David Axelrod'a özellikle teşekkürlerini ileten Obama, "Onlara minnettarım. Bu ekip ABD tarihindeki en iyi seçim kampanyası ekibidir. Ayrıca şunu hiç unutmayacağım. Bu zafer bana ait değil. Bu zafer size ait. Bizim seçim kampanyamız, Washington'ın arka bahçesinde başlamadı. Sizin gönderdiğiniz 5 dolar, 10 dolar, 20 dolarlarla başladı. Bu sizin zaferiniz" diye konuştu.

“ÖNÜMÜZDEKİ YOL UZUN VE ZORLU”

Obama, bugün seçimi kazanmayı kutlamakla birlikte yarın ülkenin problemleriyle yüzleşmek gerekeceğine işaret etti ve "İki tane savaş var, gezegenimiz tehlikede ve finansal bir krizin içindeyiz" dedi. Ülkede yeni bir enerji olduğunu belirten Obama, "Önümüzdeki yol uzun ve zorlu olacak. Belki önümüzdeki 4 yılda istediğimiz yere gelemeyeceğiz. Ama size söz veriyorum, bir gün hedeflerimize ulaşacağız. Evet, yapabiliriz!" ifadelerini kullandı.

Hatalı başlangıçlar ve geri tepmeler olabileceğini, iktidardaki her tercihinin herkesçe kabul görmeyebileceğini vurgulayan Obama, her durumda halka karşı dürüst olma sözü verdi ve ülkeyi tuğla, tuğla, sokak, sokak birlikte inşa edeceklerini söyledi.

ABD'de Wall Street zenginlikleri yaşarken, "diğer sokakların" sıkıntı çekmesinin önüne geçeceğini belirten Obama, "Biz bu seçimi alçakgönüllülükle kazandık ve bölünmeleri iyileştirme kararlılığımızı da sürdürüyoruz" dedi.

DÜNYAYA MESAJ GÖNDERDİ

Kendisini dünyanın farklı köşelerinden dinleyenlere de seslenen Obama, "ABD'de bugün yeni bir liderlik doğdu" diyerek önemli bir mesaj verdi. Obama, dünyaya zarar vermek isteyenleri yenecekleri ve barışın yanında olanları da destekleyeceklerini, "demokrasi, özgürlük, fırsat, umut" gibi ideallerin peşinde gideceklerini söyledi.

Obama'nın konuşmasının en ilginç yönlerinden biri de, 106 yaşındaki Atlantalı Ann Nixon Cooper'dan bahsetmesi oldu. Cooper'ın, bir asrı aşkın yaşıyla, kadınların oy kullanamadığı, siyahlara ayrımcılık yapılan bir dönemden geçtiğini anlatan Obama, bu seçmenin bugün elektronik oy kullanma makinasının ekranına dokunarak oy kullandığını söyledi. Obama, ABD'nin aya ayak bastığını, Berlin duvarının yıkıldığını gören yaşlı kadının varlığının önemli bir mesaj olduğunu belirterek, ABD'nin çocuklarının, kendi kızlarının, bu kadar uzun yaşama şansı bulurlarsa, daha iyi bir dönemde yaşamasına imkan sağlayacak şekilde yaşaması yönünde herkesin çaba harcamasını istedi.

Obama konuşmasını, "Tanrı sizi ve ABD'yi korusun" diyerek bitirdi.

ABD Başkanı seçilen Obama konuşmasını yapmak üzere Grant Park'ta kurulan kürsüye eşi Michael Obama ve iki kızıyla birlikte geldi ve Chicagolular'ı eşi ve çocuklarıyla birlikte selamladı. Obama konuşmasının sonunda ise başkan yardımcılığına seçilen John Biden ile birlikte kalabalığa veda etti.

Obama'nın tarihi konuşması sırasında parkı hınca hınç dolduran kalabalık Obama'yı ve ailesini büyük coşku içinde alkışladılar.

Yeni başkanın konuşması sırasında dinleyenlerden bazılarının sevinçten ve heyecandan gözyaşlarını tutamadıkları, son derece duygulu ve coşkulu anlar yaşadıkları gözlemlendi.

Obama'ya konuşması sırasında "Evet yapabiliriz-Yes We Can" sloganıyla da eşlik eden kalabalık, Obama'nın yaklaşık yarım saatlik konuşması sırasında kendisini dikkatle dinledi.

Parkı dolduranlar Obama'nın konuşmasının ardından kentin merkezinde kutlamalara katılmak üzere olaysız bir şekilde Grant Park'tan ayrıldılar.