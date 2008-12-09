Obama'nın yazarı Hillary'nin 'memesini' elledi

ABD'de gelecek ay başkanlığı devralacak Barack Obama'nın metin yazarı, Facebook'taki sayfasında, Obama'nın ABD Dışişleri Bakanlığı'na aday gösterdiği Hillary Clinton'ın karton kopyasına uygunsuz şekilde sarılarak çektirdiği resmi, gelen tepkiler üzerine geri çekerek özür diledi.



Amerikan televizyonlarında da gösterilen fotoğrafta, Obama'nın başarılı konuşmalarının metin yazarı Jon Favreau, Clinton'a arkadan sarılıp sağ göğsünü tutarken görülüyor. Aynı fotoğrafta, üzerinde "Obama ekibinden" yazan tişört giyen bir başkası da Clinton'ın karton maketine bira uzatıyor.



Bu hafta fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından Favreau'nun, Clinton'dan özür dilediği ve fotoğrafları, sayfasına koyduktan iki saat sonra geri çektiği belirtildi.



